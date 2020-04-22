Жертвами COVID-19 во Франции стали уже 21 340 человек, но в реанимациях все меньше пациентов

Жертвами COVID-19 во Франции стали 21 340 человек, однако число пациентов в реанимации неуклонно снижается уже две недели подряд.

336 человек скончались за последние сутки во французских больницах, еще 208 человек умерли в домах престарелых. Общее число погибших составляет 21 340 человек. Новые цифры озвучил в ходе ежедневной пресс-конференции в среду, 22 апреля, руководитель Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

Реклама Читать далее

Во французских больницах остается 28 741 человек — это на 365 человек меньше, чем накануне. За последние сутки в больницы были госпитализированы 1600 новых пациентов.

5218 пациентов находятся сейчас в реанимационных отделениях. За последние сутки туда поступили еще 183 человека. При этом общее число госпитализированных в реанимации продолжает снижаться уже две недели подряд. Накануне Саломон сообщал о 5433 пациентах в реанимации.

Руководитель Главного управления здравоохранения вновь напомнил о «массовом» характере эпидемии. «С начала эпидемии в больницы попали 85 тысяч человек, — отметил он. — Мы все должны соблюдать карантин, соблюдать жесты гигиены, соблюдать физическую и социальную дистанцию. Мы должны довести эти жесты до автоматизма в ближайшие недели».

Чиновник также прокомментировал опубликованное недавно исследование о чрезвычайно низком количестве курильщиков среди пациентов с COVID-19. По его словам, пока речь идет лишь о гипотезе, которую еще предстоит подтвердить ученым.

«Мы настоятельно рекомендуем населению не курить. Я напоминаю всем известный факт: табак — это убийца номер один во Франции. От курения умирают 75 тысяч человек в год», — подчеркнул Саломон.

Президент Франции Эмманюэль Макрон побывал в эту среду с визитом в Бретани, где встретился с местными фермерами. Он заявил, что приехал поддержать тех, кто «кормит страну» в трудные дни пандемии. Кроме того, в программе Макрона была запланирована встреча с работниками одного из местных супермаркетов с целью также поддержать кассиров, которые продолжают работать в условиях эпидемии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться