Соцопрос: более 90% французов готовы к ограничениям после карантина

Большинство французов поддерживают санитарные меры, которые предлагается сохранить после выхода из карантина для дальнейшего сдерживания эпидемии коронавируса, но по-прежнему считают, что власти сделали недостаточно, чтобы избежать кризиса.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования обнародованного в среду, 22 апреля.

По заказу телеканала LCI компания по изучению общественного мнения Harris Interactive установила, что 94% французов согласны носить защитные маски в общественном транспорте, а 93% поддерживают режим изоляции лиц, у которых выявлен COVID-19, в том числе бессимптомный.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что с 11 мая в стране начнется смягчение санитарных ограничений. Первыми вернутся к работе школы и детские сады. По данным социологического опроса, 60% французов считают скорое открытие учебных заведений неверным шагом.

92% опрошенных одобрят решение продлить режим удаленной работы и после 11 мая, но вместе с тем 60% готовы в случае необходимости вернуться на рабочие места.

В то, что правительство сделало все возможное, чтобы карантин был снят как можно скорее, верят 56%. Неделю назад этот показатель был выше на 7 пунктов. 45% опрошенных полагают, что власти давали полную информацию о сроках ограничительных санитарных мер.

По результатам опроса Harris Interactive, 57% французов считают, что правительство не приложило достаточных усилий для борьбы с санитарным кризисом. 9% оценивают антикризисную деятельность властей как слишком масштабную, 34% придерживаются умеренной позиции и не дают конкретных оценок.

При этом каждый второй француз (53%) доверяет правительству в том, что касается улучшения экономической ситуации в стране, и считают предложенные властью меры эффективными.

Общий уровень доверия правительству вырос на фоне эпидемии COVID-19, однако к 7 апреля вновь начал снижаться. Затем социологи зафиксировали временный рост после телеобращения президента Макрона, объявившего о смягчении карантина с 11 мая. Однако затем индекс доверия опять стал снижаться. Эксперты объясняют эту динамику в том числе и тем, что все еще не было озвучено конкретных планов выхода из карантина.

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