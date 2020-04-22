Среди заболевших COVID-19 оказалось чрезвычайно мало курильщиков

Согласно данным центра AP-HP, объединяющего больницы Парижа и столичного региона, среди 11 тысяч госпитализированных c COVID-19 пациентов оказалось лишь 8,5% курильщиков. Это крайне низкий показатель, учитывая, что во Франции ежедневно курит более четверти населения — 25,4 %. Статистику публикуют 22 апреля французские издания Le Monde и Le Point.

Реклама Читать далее

По данным AP-HP, никотин, вероятно, сдерживает распространение вируса в клетках организма.

Еще одно исследование провели врачи из крупнейшей парижской университетской больницы Питье-Сальпетриер. Они выяснили число курильщиков среди 343 госпитализированных и 139 амбулаторных пациентов. Оказалось, что среди попавших в больницу пациентов, чей средний возраст составляет 65 лет, лишь 4,4% курят постоянно. Среди амбулаторных пациентов (средний возраст — 44 года) ежедневно курят только 5,3%.

«Среди заразившихся COVID-19 примерно на 80% меньше курильщиков, чем среди населения в целом, если рассматривать людей того же пола и возраста», — цитирует Le Point профессора из Питье-Сальпетриер Захира Амуру (Zahir Amourа).

«Наше исследование наводит на мысль, что вероятность заражения с сильно выраженными симптомами у курильщиков гораздо ниже, чем у остального населения», — отмечают авторы исследования.

«В пять раз меньше курильщиков, чем мы ожидали, среди пациентов, госпитализированных с COVID-19 и пришедших на консультацию в Питье-Сальпетриер. Пока у нас нет данных о вейпе. Необходимы новые исследования, — написал у себя в твиттере французский врач-табаколог, профессор Бертран Даутценберг. — Не будем забывать, что курение убивает больше людей, чем COVID».

5 fois moins de fumeurs qu’attendus chez les #COvid hospitalisés et vus en consultation à la Pitié-Salpêtrière🤔Pas de données sur la #vape🔎De nouvelles études sont nécessaires. La #nicotine suspectée, mais non prouvée responsable. N’oublions pas le tabac 🚬tue plus que COvid😱 pic.twitter.com/0GEfkTQLJi — Pr . B Dautzenberg (@parissanstabac) April 20, 2020

Французские исследователи, как пишет Le Monde, собираются использовать никотиновые патчи в рамках клинических исследований среди как госпитализированных пациентов, так и медперсонала, не заразившегося коронавирусом. «Сейчас мы оцениваем эффективность этого подхода при поддержке министерства здравоохранения», — заявила участвующая в исследовании врач-эпидемиолог Флоранс Тюбак (Florence Tubach).

Ранее аналогичное исследование китайских ученых было опубликовано в New England Journal of Medicine. Из тысячи человек, зараженных коронавирусом, курильщиками оказались лишь 12,6 %, при том, что в Китае насчитывается еще больше курильщиков, чем во Франции — 28% от общего числа жителей страны.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться