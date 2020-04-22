Четвертая ночь беспорядков в пригороде Парижа: полиция задержала 9 человек

После беспорядков в пригороде Парижа полиция задержала 9 человек. Об этом сообщило агентство France-Presse.

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Беспорядки продолжаются четвертую ночь. В полиции отметили, что наиболее серьезные столкновения произошли в пригородах Женвилье, Нантер, Вильнев-ла-Гаренн (департамент О-де-Сен), Ольне-су-Буа (департамент Сена-Сен-Дени). При этом, по данным источников в полиции, эта ночь была спокойней предыдущих.

AFP передает, что со вторника на среду в пригороде Женвилье во время столкновений был совершен умышленный поджог школы. Сообщается, что пожар удалось быстро потушить, от огня больше всего пострадали кабинет директора и два класса. В Нантере и Вильнев-ла-Гаррене участники беспорядков закидывали полицию петардами.

Напомним, беспорядки начались в парижском регионе после того, как в минувшую субботу около 22 часов в городе Вильнев-ла-Гаренн 30-летний мужчина, который ехал на мотоцикле без шлема, врезался в открытую дверь полицейской машины. Автомобиль стоял на светофоре. В результате аварии мужчина получил серьезное ранение левой ноги. Как отмечал Le Parisien, показания полиции и свидетелей происшествия расходятся: непонятно, была ли дверь автомобиля уже открыта или же полицейские открыли ее, увидев приближающийся мотоцикл.

Прокуратура Нантера начала два расследования по факту инцидента. Первое в отношении самого мотоциклиста за «незаконное вождение», второе — в отношении собравшихся на месте после аварии граждан по факту «угроз и оскорблений в адрес представителей сил правопорядка». Сам мотоциклист также подал иск против неустановленного лица за «насильственные действия при отягчающих обстоятельствах».

Во вторник, 21 апреля, пострадавший в инциденте мотоциклист призвал к прекращению беспорядков. 30-летний мужчина находится сейчас в больнице, откуда он записал видеообращение. Ролик оказался в распоряжении СМИ.

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