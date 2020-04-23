Во Франции карантин спас жизнь десяткам тысяч больных COVID-19

Исследование EHESP показало, что начиная с 19 марта число умерших во Франции удваивалось бы каждые четыре или пять дней и к 19 апреля достигло бы 10 000 человек.

Во Франции карантин позволил избежать 60 000 смертей от COVID-19 в больничной среде. К такому выводу пришли эпидемиологи из Вышей школы государственного здравоохранения (EHESP). Проведенное ими исследование показало, что инфицированными коронавирусом могли оказаться одновременно 23% населения страны.

Реклама Читать далее

В исследовании, опубликованном в среду, 22 апреля, говорится, что без применения карантинных мер госпитализация могла потребоваться 670 000 пациентам, из них 140 000 оказались бы в тяжелом состоянии. При таком сценарии больницы должны были бы задействовать 100 000 реанимационных мест одновременно. Только в парижском регионе в реанимационных отделениях потребовалось бы дополнительно 30 000 мест. В реальных условиях к 8 апреля, на пике эпидемии, во Франции в реанимации находились 7148 человек.

«Мы сами были удивлены этими цифрам, — рассказал координатор исследовательского проекта Паскаль Крепе газете Le Monde. — При нашем моделировании получилось, что начиная с 19 марта число умерших удваивалось бы каждые четыре или пять дней и к 19 апреля достигло бы 10 000 человек».

Ученый также подчеркнул, что моделирование показывает минимальные результаты, и что смертность могла быть еще выше. Кроме того, эти цифры не включают возможную смертность в старческих домах и домашней среде.

Паскаль Крепе также отметил, что окончание карантина 11 мая кажется ему возможным при условии, что карантинные меры будут строго соблюдаться до даты, обозначенной французским правительством. Показателем соблюдения карантина и спада эпидемии выступает количество госпитализированных больных. «Их должно быть не больше нескольких сотен человек в день», — заключил ученый.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться