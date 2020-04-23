Во Франции объявили условия снятия карантина

Руководитель главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон выступил в четверг, 23 апреля, перед депутатами Национального собрания и заявил, что карантин будет снят, только если к его окончанию удастся добиться «удовлетворительных результатов» по сдерживанию распространения инфекции.

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Таким положительным результатом, по словам заместителя министра здравоохранения, является, в частности, «минимум случаев заболевания на 11 мая». В этом случае, продолжил Жером Саломон, французы смогут вернуться к трудовой деятельности, не подвергая риску заражения своих близких.

Он также отметил, что распространение вируса продолжится, пока не будет достигнут высокий уровень коллективного иммунитета, и подчеркнул, что Франция пока еще «далека» от достижения этой цели. При этом вторая и третья волны эпидемии не являются средствами достижения этого уровня иммунитета, добавил Жером Саломон: «Наша цель — воспрепятствовать распространению вируса и выиграть время до появления лекарств или вакцины».

Руководитель главного управления здравоохранения также заявил, что Франция заказала более двух миллиардов масок и что воздушный мост со странами-изготовителями позволит доставлять по 100 миллионов масок в неделю. Во Франции в данный момент идет тридцать терапевтических исследований, но «в области производства вакцин существуют сроки, которые невозможно сократить», напомнил он.

Французское правительство намерено подготавливать выход из карантина вместе с региональными и муниципальными властями, постоянно увеличивая тестирование и отслеживание контактов. Президент Франции Эмманюэль Макрон встречается в четверг, 23 апреля, с мэрами французских городов, а премьер-министр Эдуар Филипп намерен встретиться с представителями региональных властей. Замминистра также упомянул необходимость изолирования больных и лиц, находившихся с ними в контакте. По его словам, такие меры, как «барьерные жесты», соблюдение дистанции между людьми в обещественных местах и ношение масок, будут применяться «еще долго».

Накануне каникул Жером Саломон отдельно отметил, что следует избегать перемещения людей между регионами, в частности, между теми из них, где уровень зараженности населения был высок, и теми, где пока удалось избежать высокого уровня эпидемии.

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