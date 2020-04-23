Евросоюз выделит 500 млрд евро на восстановление экономики

Страны Евросоюза согласились выделить более 500 млрд евро для восстановления европейской экономики от последствий пандемии коронавируса. Об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам прошедшего в четверг, 23 апреля, саммита Евросоюза. По оценкам Макрона, от эпидемиологического кризиса ВВП Евросоюза потеряет от 5 до 10%.

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Согласованный 27 главами государств и правительств ЕС план вступит в силу с 1 июня. Он предусматривает среди прочего рефинансирование через Еврокомиссию механизмов временной безработицы, которые были запущены государствами-членами Евросоюза для сохранения рабочих мест. План включает средства, из которых Европейский инвестиционный банк будет выдавать кредиты наиболее пострадавшим от пандемии секторам экономики. Речь идет также об использовании Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ) для кредитования наиболее пострадавших от эпидемии стран ЕС.10 апреля этот антикризисный пакет мер на общую сумму 540 млрд евро был согласован министрами финансов стран ЕС.

По словам французского президента, эти меры будут недостаточными, но консенсус о дальнейших шагах между государствами еще не достигнут. «Переживаемый сейчас нами шок измеряется потерей от 5 до 10 процентов европейского ВВП. Это беспрецедентно», — подчеркнул Макрон. По его словам, «будут необходимы бюджетные трансферты — а не просто кредиты, и эти трансферты должны пойти в наиболее пострадавшие регионы и сильнее всего пострадавшие отрасли». В ЕС пока нет единства по вопросу о создании нового солидарного механизма, который бы позволил финансировать восстановление экономики за счет общего европейского долга.

Помимо «укрепления европейской стратегической автономии» Эмманюэль Макрон отметил также необходимость укреплять «стратегическую автономию» Франции — в первую очередь, в том, что касается промышленного производства.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил, что страну ждет худшая рецессия со времен окончания Второй мировой войны. По данным французского министерства труда на середину апреля, из-за карантина на временной безработице оказались почти 10 миллионов человек.

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