Не менее 1500 французских военных инфицированы коронавирусом

Не менее 1500 французских военнослужащих на 21 апреля были инфицированы коронавирусом. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила глава медицинской службы французской армии (SSA). В это число входят моряки авианосца «Шарль де Голль».

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О количестве зарегистрированных случаев COVID-19 в рядах вооруженных сил сообщила глава SSA, генерал медицинской службы Марилин Жигакс Женеро на слушаниях в комиссии по вопросам обороны Национального собрания Франции. По ее словам, «порядка пятнадцати военных находятся в реанимации».

На атомном авианосце «Шарль де Голль» и на кораблях его авианосной группы зарегистрирован 1081 случай заражения COVID-19. Пятнадцать человек на данный момент госпитализированы, трое из них — в реанимации.

В этот четверг глава Генштаба французских вооруженных сил Франсуа Лекуантр также сообщил депутатам парламента о «нескольких случаях» коронавирусной инфекции, выявленных у военных, принимающих участие в антитеррористической операции «Бархан» в северной Африке (в регионе Мали, Чада, Нигера и Буркина-Фасо размещены более 5000 французских солдат). 2 апреля французский Генштаб сообщал о подтвержденном диагнозе COVID-19 у четырех офицеров, участвующих в операции.

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