Тысячи огней и концерт до рассвета: 105-ю годовщину геноцида армян отметят «по-другому»

Оперная певица Лиана Алексанян и музыкант Камо Сейраняна исполнят колыбельную песню "Прилетай, мой соловей" 23 апреля у мемориала жертв геноцида армян в Ереване.

По случаю 105-й годовщины геноцида армян, отмечаемой 24 апреля, в Армении и многих странах мира готовились масштабные мероприятия. Однако большинство из них из-за пандемии коронавируса пришлось отменить или же проводить в условиях строгого карантина. Во Франции, где эта дата отмечается на государственном уровне, планируют почтить память жертв «по-другому», а в Армении готовятся масштабные флешмобы у окон, виртуальные акции, а также онлайн-концерты.

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Почтить память «по-другому»

«Как и каждый год по случаю Дня памяти жертв геноцида, у стен мемориала возложен венок от посольства Франции в Армении», — написал 23 апреля в Facebook французский посол в Ереване Джонатан Лакот. Он напомнил, что эту памятную дату отмечают и во Франции.

🇦🇲 Հայերեն👇 Comme chaque année, la gerbe de l'Ambassade de France en Arménie est en place devant le Mémorial de... Publiée par Jonathan Lacôte sur Jeudi 23 avril 2020

В 2019 году президент Эмманюэль Макрон объявил 24 апреля национальным Днем памяти жертв геноцида армян. Несмотря на то, что в официальном календаре Французской Республики эта дата появилась совсем недавно, вот уже десятки лет во многих городах страны проходят памятные мероприятия, в которых принимают участие президенты, министры, депутаты и мэры. В этом году также планировались масштабные акции, однако Координационный совет армянских организаций Франции с объявлением в стране строгого карантина из-за пандемии коронавируса сообщил, что почтит память жертв трагедии на этот раз придется «по-другому».

Традиционные шествия в Париже и других городах страны отменили. Лишь официальные лица в условиях строгого карантина и с соблюдением мер безопасности примут участие в церемонии возложения цветов у памятников. С заявлениями выступили депутаты и мэры многих городов, где проживает большая армянская община.

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что вынуждена была отменить ежегодный прием для армянской общины, который в этот день традиционно проводится в здании муниципалитета французской столицы. Она добавила, что возложит венок к памятнику Комитаса вместе с лидерами Координационного совета армянских организаций Франции.

В армянских церквях французских городов пройдут литургии без прихожан. Некоторые из них будут транслироваться онлайн. Служба, которую будут транслировать в прямом эфире, пройдет и в главной Апостольской церкви, в армянском городе Эчмиадзине.

Закрытый мемориал, но сотни тысяч цветов

В свою очередь МИД Армении сообщает, что в этот четверг вместо традиционного факельного шествия в армянской столице пройдет акция «Минута светлой памяти». В 21:00 зазвонят церковные колокола, а на площадях и улицах городов погаснут огни, освещенным останется лишь памятник жертвам геноцида — Цицернакаберд.

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Власти призывают граждан в это время погасить дома свет и с включенными фонарями подойти к окнам. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, в ходе которого прозвучит колыбельная песня «Прилетай, мой соловей» в исполнении известной оперной певицы Лианы Алексанян и музыканта Камо Сейраняна.

24 апреля вход на территорию мемориала в Ереване будет закрыт. Посетят Цицернакаберд только премьер-министр, президент, спикер парламента и Католикос Всех Армян. Они возложат к Вечному огню 105 000 цветов. Мероприятие будет транслироваться по телевидению и онлайн. Символически принять в нем участие смогут все жители Армении, отправив смс на короткий номер 1915, для зарубежной связи действует номер +37433191500. Отправленные в сообщениях имена с помощью светового проектора будут отражены на стенах памятника, символизируя таким образом дань памяти жертвам геноцида.

Вечером в 22:00 начнется по телевидению концертная программа, которая продлится до рассвета.

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