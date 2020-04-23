Число заболевших Covid-19 во Франции оказалось недостаточным для коллективного иммунитета

Институт Пастера, основанный 1887 году, занимается фундаментальными исследованиями в области микроорганизмов, инфекционных заболеваний и вакцин.

Эпидемиологическое исследование, проведенное в лицее города Крепи-ан-Валуа в Парижском регионе, показало, что только 26% преподавателей, учащихся и их семей обладают антителами вследствие заражения коронавирусной инфекцией. Город являлся одним из очагов эпидемии во Франции. Ученые Института Пастера, проводившие исследование, считают, что этот уровень недостаточен для ослабления карантинного режима.

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Исследование проводилось с 30 марта по 3 апреля в лицее, который стал одним из первых очагов («кластеров») распространения коронавирусной инфекции во Франции. Ученые Института Пастера протестировали 661 человека.

41% учащихся и преподавателей показали в феврале и марте положительные результаты на тесты на Covid-19, однако только у 11% членов их семей были выявлены специфические антитела. Для достижения коллективного иммунитета, необходимого для полного прерывания распространения вирусной инфекции, необходимо существование антител у 60% - 70% населения. Другими условиями являются способность этих антител противостоять коронавирусу и их устойчивость на протяжении нескольких месяцев.

Исследование также показало, что 17% носителей вируса не имели симптомов заболевания. Среди тех, кто жаловался на потерю обоняния и вкуса, коронавирусной инфекцией были инфицированы соответственно 84,7% и 88,1%. Некурящие заражались вирусом существенно чаще (28 %), чем курящие (7,2 %). Однако курящие подвергались большему риску сопутствующих Covid-19 заболеваний.

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