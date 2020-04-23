Эпидемия коронавируса: во Франции за сутки скончались более 500 человек

За последние сутки в стране зафиксировано 516 новых жертв COVID-19. Общее число погибших с начала эпидемии во Франции достигло 21 856 человек. При этом число тяжелобольных в отделениях реанимации стабильно снижается на протяжении двух последних недель. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 23 апреля, коммюнике Главного управления здравоохранения Франции.

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Из 516 погибших за последние сутки 311 человек скончались в больницах, еще 205 человек умерли в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях.

«Невообразимой человеческой трагедией» назвала в четверг ситуацию в домах престарелых и центрах социальной помощи Европы Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, в половина смертей от COVID-19 приходится на эти учреждения.

Ранее замминистра здравоохранения Франции Жером Саломон, выступая в четверг перед Национальным собранием, заявил, что карантин будет снят, только если к его окончанию удастся добиться «удовлетворительных результатов» по сдерживанию распространения инфекции.

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