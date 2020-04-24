Карантин: решение об открытии ресторанов во Франции будет принято в конце мая

В конце мая французские власти объявят о том, когда рестораны, бары и кафе смогут возобновить свою работу. Такое решение было принято в ходе переговоров, посвященных проблемам ресторанного бизнеса на фоне эпидемии коронавируса. Совещание прошло в Елисейском дворце в пятницу, 24 апреля.

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По итогам переговоров министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что торопиться с открытием ресторанов ни в коем случае нельзя. «Нет ничего хуже, чем поспешить с открытием, а затем оказаться вынужденными вновь все закрыть. Это стало бы большим разочарованием как для рестораторов, так и для граждан», — цитирует министра газета Le Figaro.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном возобновлении работы ресторанов с середины июня, называлась также и предположительная дата — 15 июня. Однако затем правительство опровергло эти данные.

Ресторанный бизнес — один из наиболее сильно пострадавших от эпидемии коронавируса и санитарных мер, введенных для ее сдерживания. Кафе, бары и рестораны закрыты во Франции с 14 марта. Всего в стране насчитывается более 206 тысяч заведений, в секторе заняты около 830 тысяч человек. Около 40% владельцев кафе опасаются, что не откроются вновь. Они предполагают, что не смогут выплачивать пособия по частичной безработице и оплачивать аренду помещений, несмотря на ряд финансовых мер, принятых правительством, чтобы помочь им. Также отмечается, что владельцы далеко не всех кафе и ресторанов могут претендовать на государственную помощь. К примеру, те, кто открылся совсем недавно, не отвечают критерию о сроке работы, проблемы возникают и у тех, кто уже обращался за помощью после манифестаций «желтых жилетов» и декабрьских общенациональных забастовок.

Представители сектора полагают, что для них идеальной была бы возможность вернуться к работе в конце мая или начале июня. Если правительство примет решение о более позднем сроке, открытие многих заведений и вовсе придется отложить до сентября из-за периода отпусков и отсутствия туристов.

Министр здравоохранения Франции вместе с коллегами из министерства труда подготовили предварительный проект, в которым перечислены обязательные условия, которые должны выполнять рестораны, чтобы открыться вновь. К примеру, сотрудники должны обязательно носить маски и перчатки, а в распоряжении клиентов должны быть дезинфицирующие средства.

Напомним, во вторник, 21 апреля, стало известно, что одной из первых в Европе свои рестораны и кафе, а также отели откроет Австрия. Канцлер Себастьян Курц объявил, что этот процесс начнется 15 мая.

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