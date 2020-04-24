Власти начнут обеспечивать французов масками многоразового использования с 4 мая

Пока маски в первую очередь продаются предприятиям, сотрудники которых не имеют возможности работать удаленно.

С 4 мая французы смогут получить первые защитные маски. Об этом в интервью изданию Les Echos рассказала государственный секретарь министерства экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюноше. Текст беседы был опубликован в пятницу, 24 апреля.

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По словам госсекретаря, власти рассматривают различные способы обеспечения граждан масками. Возможно, их будут предоставлять в окружных мэриях, аптеках, табачных киосках, также не исключено, что к их распространению привлекут онлайн-магазины. Предполагается, что точная информация о том, где французы смогут получить маски, будет указана в проекте выхода из карантина, который подготовит и представит правительство.

В интервью Les Echos говорится, что к концу апреля власти смогут подготовить запас в 25 миллионов масок многоразового использования. Половина из них сшита во Франции. Пока многоразовые маски в первую очередь продаются предприятиям, сотрудники которых не имеют возможности работать удаленно.

Аньес Панье-Рюноше отметила, что нужно следить за дальнейшим развитием эпидемии COVID-19, чтобы понять, в какой момент можно будет отменить ношение масок. Госсекретарь предполагает, что «если их ношение станет привычным делом на фоне эпидемии коронавируса, оно станет более привычным и в других обстоятельствах, как это уже произошло в странах Азии». В качестве примера она привела сезонный грипп.

Напомним, в четверг, 23 апреля, президент Эмманюэль Макрон провел переговоры с мэрами французских городов. Он вновь подчеркнул необходимость соблюдать барьерные жесты и напомнил, что ношение масок в общественном транспорте будет обязательным после того, как начнется смягчение санитарных ограничений. В среду, 22 апреля, медицинская академия Франции призвала сделать обязательным повсеместное ношение масок.

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