Число жертв коронавируса во Франции превысило 22 тысячи человек

69-летний пациент выполняет реабилитационные упражнения с физиотерапевтом после 21 дня в отделении интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в частной больнице в Сен-Дени рядом с Парижем. 22 апреля 2020 года

Число жертв коронавируса во Франции достигло 22 245 человек. За последние сутки от COVD-19 в больницах и домах престарелых скончались 389 человек. Еще 4 870 пациентов находятся в реанимации. Об этом в пятницу, 24 апреля, во время ежедневного брифинга сообщил руководитель Главного управления здравоохранения Жером Саломон.

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По данным Минздрава, во французских больницах с диагнозом COVD-19 до сих пор остается 28 658 пациентов. За последние сутки были госпитализированы 1 346 заразившихся коронавирусной инфекцией. При этом 1 907 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц. Также врачи фиксируют ежедневное снижение числа тяжелобольных в отделениях реанимации.

В общей сложности, с 1 марта были госпитализированы 87 тысяч пациентов с диагнозом COVD-19. Всего во Франции было официально подтверждено 122 577 случаев нового заболевания, уточнил руководитель Главного управления здравоохранения Жером Саломон. Однако реальное количество заразившихся коронавирусом больше, так как не всем больным с симптомами делают тесты, а многие переносят болезнь бессимптомно.

В мире больше всего жертв коронавируса зафиксировано в США. По подсчетам университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии от COVD-19 в стране скончались уже 50 031 человек. Число зараженных превысило 870 тысяч человек. Власти сообщают, что провели около 4,7 млн тестов. В печальном списке «лидеров» по числу смертей также Испания, Италия и Великобритания.

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