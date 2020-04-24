«Это дешевая рабочая сила» — иностранные врачи во Франции в условиях пандемии

На фоне пандемии коронавируса во Франции впервые заговорили о работающих здесь иностранных врачах. Именно они оказались на первой линии борьбы с COVID-19. Именно они круглосуточно дежурят в реанимациях и отделениях приемного покоя государственных больниц. Но их положение в стране крайне ненадежно. Иностранные врачи получают унизительно маленькие зарплаты, часто не имеют дополнительной медицинской страховки и могут остаться без контракта в любой момент. Анна Строганова записала монологи психиатра, гинеколога и невролога, приехавших во Францию из России.

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«На них держится наша система здравоохранения», — признаются французские заведующие отделениями, когда говорят о работающих у них в больницах иностранных врачах. При этом врачи без европейского диплома (их во Франции около четырех-пяти тысяч), получают в два-три раза меньше своих французских коллег. Так, например, зарплата иностранного интерна ненамного выше местного МРОТ — примерно 1300 евро в месяц «чистыми». Прожить на эти деньги, особенно в Париже, крайне сложно.

7 апреля французский психиатр Амин Беньямина (сам — бывший иностранный врач) запустил петицию с требованием уравнять иностранных врачей в правах с французскими коллегами и признать их диплом. Такой закон уже был принят в июле 2019 года, однако, для того чтобы закон вступил в силу, министерство здравоохранения должно подписать соответствующий декрет. Когда он выйдет, пока неясно. Сами иностранные врачи ждали, что документ подпишут в декабре прошлого года, затем в конце марта, а теперь надеются на май.

На момент публикации этого текста петицию подписали уже около 40 тысяч человек. Среди них — бывший министр здравоохранения Франции Бернар Кушнер (он также был главой французской дипломатии при Николя Саркози), французские ученые, в частности генетик Аксель Кан, и врачи крупнейших больниц страны.

В первую очередь работающие во Франции иностранные врачи — это выходцы из стран Магриба, Африки или Ливана. Их большинство. Но есть здесь и медики, приехавшие из стран бывшего СССР. Мы поговорили с тремя врачами, получившими медицинское образование в России, о том, как устроена французская система для иностранных врачей. Двое из них согласились на интервью на условиях анонимности.

Валерия Т., врач-невролог в государственной больнице, сейчас работает с пациентами с COVID-19

О переезде во Францию Я закончила Сибирский государственный медицинский университет в Томске в 2015 году по специализации «неврология». Я приехала во Францию по программе au pair— работать в семье, присматривать за детьми и параллельно изучать иностранный язык. У меня было много знакомых французов, мне очень нравилась эта страна. Я приехала по этой программе, выучила французский за полгода. Потом поступила в университет на магистерскую программу «биология старения», полгода стажировалась в научной лаборатории и услышала, что есть программа, которая называется DFMSA.

Эта программа позволяет иностранным врачам работать во Франции. Это временная программа, она рассчитана максимум на полтора года. Я подала заявку, меня записали в университет Paris-Diderot и распределили в больницу. По окончании этой программы я нашла другую больницу в пригороде Парижа, которая меня взяла как stagiaire associée (существующий во Франции специальный статус аналогичный интерну. — RFI). Я начала работать как врач-невролог с 2017 года.

Я пыталась сдать конкурс (для того, чтобы подтвердить диплом о медицинском образовании, полученный за пределами Евросоюза, работающие во Франции иностранные врачи могут сдать специальный конкурс. Минздрав проводит его раз в год, однако, пройти его крайне сложно. Количество мест по ряду специальностей очень ограничено. — RFI), но без всякой подготовки, когда у меня не было практического опыта. Я не владела медицинской лексикой, не представляла, что такое французская медицина.

О разнице между российским и французским образованием У меня не было никакой практики в России, за исключением интернатуры. Но когда я училась, интернатура по неврологии длилась всего один год, тогда как во Франции это четыре года. Конечно, я отставала от французских интернов, потому что невозможно за год выучить всю неврологию. К сожалению, признаюсь, что уровень образования в России не такой хороший, как во Франции.

О пандемии Наша больница находится под Парижем — в регионе с большим количеством зараженных коронавирусом, и многие отделения были перепрофилированы в «ковидные». Такой огромный поток пациентов, поэтому по-другому было никак. Наше неврологическое отделение закрылось почти полностью. Осталось только 15 коек для хронических больных, которых мы не можем выписать. Поэтому моя работа сейчас никак не связана с неврологией: у меня есть несколько пациентов с признаками пневмонии, и я наблюдаю за их состоянием. Если оно ухудшается, мы их переводим в реанимацию на ИВЛ.

Я сама уже переболела COVID, так же, как и многие мои коллеги. Все, за исключением одного врача-ЛОРа, который был госпитализирован в реанимацию, переболели в достаточно легкой форме. У меня был только кашель и один день температура 38,5.

В моей работе меня все устраивает. У нас неплохая атмосфера. Сплоченная команда, хороший завотделением. Многие рестораны привозят бесплатно еду: пиццу, суши. Но все равно есть паника, очень тяжело видеть пациентов, которым ты не можешь помочь, видеть, как их состояние ухудшается у тебя на глазах. Это очень тяжело психологически. К тому же, многие врачи боятся заразиться: у многих коллег были срывы со слезами. От этого никуда не денешься.

Еще одна проблема — нехватка средств защиты. При том, что администрация больницы считает, что у нас все не так плохо. Не хватает защитных костюмов, которые мы надеваем поверх халатов, не хватает пластиковых фартуков, маски только хирургические. Это ужасно.

Об иностранных врачах Я получаю 1400 евро. Это очень маленькая зарплата для врача. При этом у нас в больнице из 153 врачей 70 — иностранцы. Большинство из них выходцы из Туниса, Алжира и стран Африки. У нас в отделении нет ни одного французского интерна, у нас десять интернов из других стран. В больницах в пригородах Парижа такая практика вообще распространена. Что касается дежурств, я пока не знаю, как будет доплачиваться работа в выходные дни.

Мне как иностранному врачу неприятна ситуация, когда приходится рисковать своей жизнью, работать восемь дней подряд без необходимой защиты. Это деморализует. Мой контракт заканчивается в конце апреля, и пока мне его не продлили. Говорят, что продлят, но я посмотрю, как все это будет происходить. У меня уже давно есть обязательная и дополнительная страховки (Mutuelle), поэтому я могу не бояться заболеть. Но у многих иностранных врачей нет дополнительной страховки. И больница им ее не предоставляет — если они заболеют COVID-19, больница не будет лечить их бесплатно. Хотя они вполне могли бы включить случаи заражения COVID в категорию «несчастных случаев» на работе.

Мне кажется, французскому государству выгодно иметь врачей-иностранцев, которым можно мало платить. Функции мы исполняем одинаковые, но обходится это гораздо дешевле. Сейчас мы все ждем выхода этого закона (о признании иностранных медицинских дипломов). Буду надеяться, что он пройдет, я смогу отправить свои документы и моя ситуация урегулируется. Если нет, я рассматриваю вариант переезда в Германию. Там гораздо проще подтвердить диплом. У меня много знакомых, которые закончили тот же университет, переехали гораздо позже, чем я, и уже подтвердили свой диплом.

В больницах парижского региона иностранные врачи — это часто половина всего медперсонала. REUTERS - Benoit Tessier

Евгения М., врач-психиатр в дневном стационаре для подростков с тяжелыми психическими нарушениями

О переезде Я окончила Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию в 2009 году, потом проходила интернатуру и ординатуру в Северо-Западном государственном медицинском университете им. Мечникова. В 2013 году я начала работать в одной из петербургских больниц и параллельно подала досье на программу стажировки для врачей специалистов во Франции — DFMSA. В 2014 году я приехала в Нормандию. Работала в детской психиатрической больнице Гавра и училась в университете Руана. Французский я выучила в Петербурге на курсах Alliance Française.

Два года я прожила в Нормандии, в 2016 году нашла пост в больнице под Парижем и переехала сюда. Работаю интерном уже три с половиной года и пока жду подтверждения диплома. Конкурс для иностранных врачей я пробовала сдавать два раза и два раза у меня были оценки где-то 12,5 из 20 (во Франции 20-балльная система оценивания. — RFI), но я не проходила по количеству мест.

О разнице между российским и французским образованием Не могу судить по другим специальностям, но в том, что касается психиатрии, я не вижу разницы, зная программу обучения французских интернов и нашу программу.

Об иностранных врачах Сейчас я занимаю пост завотделения дневного стационара для подростков с тяжелыми психическими нарушениями. Я работаю четыре дня в неделю и один день в неделю учусь на курсах повышения квалификации в университете Париж Декарт. Я получаю 1300 евро. Мне очень повезло, потому что больница предоставила мне общежитие, за которое я плачу копейки. Контракт продлевают каждые полгода. Сейчас мне продлили контракт до ноября в ожидании того, что я подтвержу мой диплом.

У нас в больнице очень много иностранных врачей в отделении приемного покоя. И постоянно требуются новые. Французских интернов не хватает: они должны проводить много времени в университетских больницах. А так как наша больница не университетская, по распределению сюда попадает очень мало французских интернов.

Я очень рада, что наша проблема, наконец-то, была освещена в СМИ. Сегодняшнюю ситуацию я нахожу очень несправедливой, когда мы, врачи, должны работать и выполнять функции французского врача за зарплату даже меньше французского интерна. Я рада, что эпидемия коронавируса послужила катализатором для нашей ситуации. Франция пользуется тем, что многие (иностранные) врачи хотят приехать. В других европейских странах, в той же самой Германии или Италии подтвердить диплом гораздо легче. Я уже не говорю про Чехию и Польшу.

О пандемии В нашей больнице есть «ковидное» отделение, много больных в реанимации — ее увеличили в два раза. В отделении взрослой психиатрии также выделили отдельную палату для пациентов с COVID-19. Я лично с этим дела не имею. У нас отменились все амбулаторные приемы — мы их проводим по телефону. Больных принимаем только в совсем срочной ситуации.

О жизни во Франции Тому, как сложилась моя жизнь во Франции, я очень рада. Когда я подавала документы на эту программу, я знала, что будет нелегко, и была к этому готова морально. Сейчас у меня прекрасное рабочее место, классные коллеги и о такой работе я могла только мечтать. Единственное — это проблема со статусом, но она решится в ближайший год.

Власти Франции разрешили иностранным врачам, у которых нет контракта в больнице, работать во время эпидемии, но не на «медицинских должностях» —санитарами или регистраторами в приемных отделениях. REUTERS - BENOIT TESSIER

Игорь Дерябин, акушер-гинеколог

О переезде Я окончил Московскую медицинскую академию им. Сеченова в 2009 году, а потом два года был в ординатуре. С 2011 года начал работать акушером-гинекологом в клинике им. Снегирева и занимался ультразвуковой диагностикой еще в двух частных клиниках. Когда я переехал во Францию в 2014 году, то сначала год учил французский язык, а потом пытался устроиться на работу — отправлял свои резюме во все возможные роддома. Не найдя работы, я отправил свое досье в университет Страсбурга, после чего меня взяли на официальную программу интеграции иностранных врачей DFMSA.

Меня распределили в больницу в городе Монфермей под Парижем в статусе «faisant fonction d’interne», то есть «исполняющий обязанности интерна». Я получал зарплату около 1100 евро «чистыми» плюс 120 евро без вычета налогов за каждое дополнительное суточное дежурство. Мне приходилось дежурить по шесть-семь раз в месяц. В первой больнице у меня не сложились отношения с заведующим отделения, и меня перевели в другую больницу к западу от Парижа, где я проработал до февраля этого года — сначала в статусе интерна, затем получил временный контракт врача praticien attaché associé (еще один из существующих во Франции статусов для иностранных врачей. — RFI). Параллельно я учился на курсах повышения квалификации по фетальной медицине.

Контракт врача я подписал при условии, что я запишусь на конкурс для подтверждения диплома. Все прекрасно понимали, что я хорошо работаю — я занимался новыми французскими интернами, учил их делать ультразвук, принимать больных в отделении приемного покоя. Французские врачи говорили «звоните Игорю» каждый раз, когда была какая-то просьба. На этой должности я проработал почти два года, а в феврале мне не продлили контракт. Когда я разговаривал с директором больницы, он сказал мне: «Ты же понимаешь, это французская администрация».

О конкурсе для иностранных врачей Конкурс, чтобы подтвердить диплом, я пытался сдать три раза. Из тех иностранных врачей, с которыми я работал во Франции, я знаю лишь трех человек, которым удалось его пройти. Все три раза у меня были оценки выше 10, последний раз — 15,3, что очень хорошо по французским меркам. Но я не проходил по количеству мест. Все три раза было только 20 проходных мест на примерно 400 участников. Во Франции есть специальности, на которые вообще не открывают конкурс, так как местных специалистов достаточно. А есть специальности, например, врачи общей практики, на которые открывается больше всего мест —около 100-120. При этом большая часть участников этого конкурса не живет во Франции. Они приезжают на несколько дней из стран Африки или Магриба, снимают гостиницу на два-три дня и приходят на экзамен с чемоданами. Для них это запасной аэродром на случай, если в их стране что-то случится.

О разнице между российским и французским образованием У нас разный подход к медицинскому образованию. Нас учили понимать, что происходит с больным. У нас глубже теоретические знания. Французские врачи — скорее узкие специалисты, но иногда они не знают базовых общемедицинских вещей и удивляются, откуда я это знаю. Поэтому я не могу сравнить два этих подхода. Я очень многому научился во Франции и целенаправленно изучал то, что мне интересно, в первую очередь пренатальную диагностику, получил диплом по ультразвуку.

О кампании в поддержку иностранных врачей Это хорошо. Наконец-то, кто-то начал об этом говорить. Зарплаты действительно мизерные. Французский интерн первого года, который вчера окончил университет, получает на 400-500 евро больше, чем иностранный специалист, который вынужденно исполняет обязанности интерна, потому что у него нет возможности работать иначе. Когда я вижу появляющиеся сейчас интервью, кажется, что французские ведущие открывают для себя Америку: «Они действительно получают 1250 евро, как так? Это возможно?». Когда вы приходите в больницу, вы не интересуетесь, какой у принимающего вас врача статус и какая зарплата.

О пандемии Меня очень угнетает то, что в ситуации эпидемии я оказался без работы. Беременные женщины болеют COVID-19. Когда началась эпидемия, я прошел множество обучающих вебинаров на эту тему. Даже если бы моя профессиональная активность в нынешней ситуации снизилась из-за того, что стало меньше консультаций, я мог бы работать как доктор. Делать обходы и назначения больным я могу. Я владею техникой ультразвука, врачи-пульмонологи нет. Даже в этом я мог бы им помочь. Пока же врачи с иностранным дипломом, у которых сейчас нет контракта, могут работать либо санитарами, либо регистраторами в приемных отделениях (соответствующее распоряжение власти Франции выпустили 13 апреля. В нем говорится, что врачи с иностранными дипломами во время этого санитарного кризиса могут работать на «не медицинских должностях». — RFI).

Я ни в коем случае не умаляю роль санитаров, я сам работал санитаром в Москве, как все студенты на обязательной летней практике. Кому-то нужно толкать каталки, кому-то нужно мыть больных. Но в случае с иностранными врачами — это нецелевое использование квалифицированных ресурсов в то время, когда все говорят, что во Франции не хватает врачей. Я готов пойти в «ковидное отделение», но я должен знать, ради чего я рискую. Пока же я отправляю свои резюме в пустоту. Никто никуда не двигается, все ждут принятия нового декрета. А кого-то по-прежнему выгоняют: «Ваш контракт подошел к концу, до свидания».

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