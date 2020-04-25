ВОЗ не нашла доказательств выработки иммунитета у переболевших COVID-19

По мнению экспертов ВОЗ, нет никаких данных, которые бы доказывали существование иммунитета у переболевших Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии доказательств выработки иммунитета у переболевших коронавирусной инфекцией и предостерегла страны от введения «иммунных паспортов». Как считают эксперты международной организации, создание подобного документа может ускорить распространение эпидемии, так как его обладатели будут считать себя защищенными и откажутся соблюдать социальную дистанцию.

Реклама Читать далее

«Нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19, не могут заразиться коронавирусом еще раз», — говорится в заявлении ВОЗ.

В организации также считают, что экспресс-тесты на антитела, которые становятся все более распространенными, требуют дополнительных проверок. По мнению экспертов, они могут путать антитела к шести известным коронавирусом, четыре из которых вызывают симптомы простуды и активно распространялись в прошлом.

«Тесты на антитела могут ошибочно находить их у тех, кто на самом деле не обладает иммунной защитой, и не находить антитела у тех, у кого они есть. Обе ошибки будут иметь серьезные последствия», — отмечает ВОЗ.

Ранее эксперты международной организации уже выражали сомнения в выработке антител в достаточном количестве у всех переболевших коронавирусом. Ученые также не знают, как долго антитела сохраняются в организме. Французские власти, в свою очередь, заявляли, что не обладают необходимым объемом данных, чтобы выяснить, вырабатывается ли иммунитет при легком течении болезни.

В Южной Корее более чем у ста пациентов, вылечившихся от COVID-19, повторно нашли коронавирус. Там ученые заявили, что речь, вероятно, идет о реактивации вируса, «спящего» в клетках, назвав вторичное инфицирование менее вероятным.

В случае, если антитела к коронавирусу появляются не у всех инфицированных или не сохраняются в теле человека надолго, достичь коллективного иммунитета может быть еще сложнее, чем исследователи полагали ранее. Институт Пастера 21 апреля уже предупредил французов, что к 11 мая — дню смягчения карантина в стране — выработать коллективный иммунитет не получится. По мнению эпидемиологов, для его достижения переболеть и выработать антитела должны 70% жителей Франции, тогда как сейчас этот показатель, по оценкам ученых, не превышает 5,7%.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться