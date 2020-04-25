Во Франции за сутки от Covid-19 скончались 369 человек

Всего в мире от последствий коронавируса погибли чуть менее 200 тысяч человек

За последние 24 часа от последствий коронавируса во Франции скончались 369 человек. Об этом в субботу, 25 марта, заявил в коммюнике руководитель Главного управления здравоохранения Жером Саломон. Всего жертвами Covid-19 в стране с 1 марта стали более 22 600 человек.

Реклама Читать далее

Как заявил Жером Саломон, число пациентов в реанимации продолжает снижаться. Сейчас в отделениях интенсивной терапии лечение проходят 4725 человек — на тысячу меньше, чем неделю назад. Количество больных, которые находятся в больницах, также снизилось до 28 222 — в прошлую субботу их было более 30 тысяч.

Власти Италии в субботу заявили, что в стране от Covid-19 за сутки умерли 415 человек — это самая низкая цифра с 17 мая. Число больных в реанимации также продолжает снижаться.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться