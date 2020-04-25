Франция ограничила продажу никотинозаменителей. Они могут снижать риск заражения коронавирусом

Во Франции в пятницу, 24 апреля, ограничили продажу никотинозаменителей. Обычно пластыри, жвачки и другие продукты, содержащие никотин, выписывают при отказе от курения, однако несколько дней назад французские ученые выдвинули гипотезу, что это вещество может сдерживать распространение коронавируса в организме человека. Теперь власти опасаются, что население начнет использовать не по назначению, хотя эффективность никотинозаменителей еще не доказана клиническими исследованиями.

Реклама Читать далее

Как говорится в постановлении, подписанном министром здравоохранения Франции Оливье Вераном, теперь в аптеках можно приобрести только то количество никотинозаменителей, которые необходимы для месячного лечебного курса. Приобрести их в интернете теперь нельзя. Ограничительные меры будут действовать до 11 мая, когда во Франции планируют смягчить карантин.

Как объявили власти в постановлении, решение ограничить продажу никотинозаменителей принято для того, чтобы «избежать рисков, связанных с их чрезмерным и неправильным использованием». Также министерство здравоохранения опасается дефицита этих препаратов, необходимых тем, кто пытается бросить курить. В официальном документе подчеркивается, что эффективность пластырей, жвачек и леденцов, содержащих никотин, против распространения коронавируса еще не доказана.

22 апреля французские ученые заявили, что среди пациентов, у которых выявили коронавирус, курят лишь 5%. Авторы исследования заявили, что вероятность заболеть тяжелой формой COVID-19 у курильщиков ощутимо меньше, чем у остальных. Однако врачи предупредили, что речь идет только о первой статистике, а теория о том, что никотин помогает организму противостоять коронавирус, требует проверки. Кроме того, как напомнили врачи-табакологи, курение убивает больше людей, чем COVID-19.

«Каждый раз, когда появляется надежда на то, что мы нашли средство для борьбы с COVID-19, население хочет немедленно купить его и приступить к лечению, — объяснил в эфире радиостанции Europe 1 президент Федерации профсоюзов аптекарей Франции Филипп Бессет. — Но сейчас это лишь зацепка, теория, которую нужно исследовать. Закупаться препаратами, опасаясь дефицита — это плохая идея. Мы должны пресечь подобное поведение».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться