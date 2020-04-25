80 тысяч французов попросили Макрона смягчить карантин и выпустить их на природу

Более 80 тысяч человек подписали петицию, адресованную президенту Франции Эмманюэлю Макрону, и попросили смягчить карантинные меры в стране. По мнению авторов обращения, запрет на прогулки и выезды на природу «вредит психическому здоровью» жителей и не помогает бороться с эпидемией коронавируса.

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«Во Франции прогулки на открытом воздухе (более чем в километре от дома — RFI) запрещены. Для того, чтобы выявить нарушителей и наказать их, используются дроны, вертолеты, квадроциклы… Но ведь во время прогулок не нарушаются принципы социальной дистанции, — отмечается в тексте петиции. — Мы призываем изменить постановление правительства и разрешить доступ к природе при строгом соблюдении правил».

Авторы обращения подчеркнули, что просят разрешить лишь те виды деятельности, которые «объективно не представляют большей опасности, чем работы в саду и занятия по домашнему хозяйству». «Да, #сидимдома, но остаемся в контакте с #природой», — говорится в письме.

«Прогулки — способ снизить социальное неравенство. Это возможность для тех, у кого нет ни сада, ни хорошего жилья, избавиться от стресса во время карантина», — отмечает психиатр Кристоф Андре, подписавший петицию. Он считает инициативу «соответствующей принципам науки и демократии одновременно».

Во Франции прогулки, которые длятся больше часа или проводятся более чем в километре от дома, запрещены по меньшей мере до 11 мая. В части европейских стран карантинные меры менее жесткие: жители Швейцарии могут находиться на открытом воздухе в одиночку, а в Германии власти отказались закрывать парки и разрешили заниматься спортом без ограничений.

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