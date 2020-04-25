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80 тысяч французов попросили Макрона смягчить карантин и выпустить их на природу

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Во время карантинных мер во многих городах муниципальные власти запретили выходить на пляжи
Во время карантинных мер во многих городах муниципальные власти запретили выходить на пляжи AFP
RFI

Более 80 тысяч человек подписали петицию, адресованную президенту Франции Эмманюэлю Макрону, и попросили смягчить карантинные меры в стране. По мнению авторов обращения, запрет на прогулки и выезды на природу «вредит психическому здоровью» жителей и не помогает бороться с эпидемией коронавируса.

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«Во Франции прогулки на открытом воздухе (более чем в километре от дома — RFI) запрещены. Для того, чтобы выявить нарушителей и наказать их, используются дроны, вертолеты, квадроциклы… Но ведь во время прогулок не нарушаются принципы социальной дистанции, — отмечается в тексте петиции. — Мы призываем изменить постановление правительства и разрешить доступ к природе при строгом соблюдении правил».

Авторы обращения подчеркнули, что просят разрешить лишь те виды деятельности, которые «объективно не представляют большей опасности, чем работы в саду и занятия по домашнему хозяйству». «Да, #сидимдома, но остаемся в контакте с #природой», — говорится в письме.

«Прогулки — способ снизить социальное неравенство. Это возможность для тех, у кого нет ни сада, ни хорошего жилья, избавиться от стресса во время карантина», — отмечает психиатр Кристоф Андре, подписавший петицию. Он считает инициативу «соответствующей принципам науки и демократии одновременно».

Во Франции прогулки, которые длятся больше часа или проводятся более чем в километре от дома, запрещены по меньшей мере до 11 мая. В части европейских стран карантинные меры менее жесткие: жители Швейцарии могут находиться на открытом воздухе в одиночку, а в Германии власти отказались закрывать парки и разрешили заниматься спортом без ограничений.

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