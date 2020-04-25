«Air France должна уважать экологию»: Франция поставила нацперевозчику условия для получения помощи

Самолеты авиакомпании Air France во время эпидемии летают в 10 раз реже, чем обычно

Франция и Нидерланды пообещали потратить в общей сложности от 9 до 11 миллиардов евро на поддержку компании Air France — KLM, которая пострадала из-за эпидемии коронавируса. Из них Париж, как объявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, выделит семь миллиардов. Согласно заявлению главы финансового ведомства, речь идет не об «открытом чеке», который позволил бы Air France тратить деньги по своему желанию, а о взятии на себя компанией строгих обязательств. Среди них — забота об окружающей среде.

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По словам Брюно Ле Мэра, Air France получит напрямую от французских властей три миллиарда евро. Еще четыре миллиарда евро кредитных средств выделят банки, а 90% этих денег будет выдано под государственную гарантию. Нидерланды, в свою очередь, выделят от 2 до 4 миллиардов евро.

«Мы поставили Air France жесткие условия. Авиакомпания должна быть рентабельной, а также следовать требованиям, связанным с экологией. Air France должна стать авиакомпанией, которая уважает экологию больше, чем какой-либо другой перевозчик на планете», — отметил Брюно Ле Мэр. Он подчеркнул, что национализация Air France не планируется.

Как заявил в интервью Les Echos генеральный директор компании Бенжамен Смит, для Air France кризис, вызванный коронавирусом — возможность изменить компанию. «Мы поставили перед собой цель снизить выбросы CO2 на 50% к 2030 году, обновить флот компании и использовать биотопливо», — рассказал бизнесмен. Смит заверил журналистов, что кризис не заставит перевозчика отказаться от заказов новых самолетов Airbus, которые производятся во Франции.

Как утверждает Le Monde со ссылкой на представителей профсоюзов, в компании помощь считают необходимой для выживания предприятия. Сейчас Air France выполняет только 5% от обычного числа рейсов, а KLM — 10%.

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