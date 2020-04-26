К концу карантина власти Франции введут мобильное приложение StopCovid для определения зараженных коронавирусом

К концу карантинных мер во Франции, 11 мая, в стране должно действовать мобильное приложение StopCovid, которое позволяет определять близость владельца мобильного телефона к инфицированному коронавирусом человеку. Об этом газете Le journal du dimanche рассказал госсекретарь Франции по информационным технологиям Седрик О.

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Приложение должно показывать владельцу телефона, находится ли он в общественных местах вблизи с людьми, у которых был поставлен диагноз «Covid-19». Использование такого приложения будет важным для предупреждения распространения эпидемии после снятия карантинных мер 11 мая.

Приложение работает на основе технологии Bluetooth и не использует геолокацию. Кроме этого, уточнил Седрик О, защита личных данных французов является важным вопросом для правительства, поэтому оно решило не использовать уже существующие программы Google или Apple, а разработать собственный, «суверенный» механизм.

Использование этого приложения будет исключительно «добровольным, анонимным, временным и полностью прозрачным», – заверил госсекретарь. «У государства не будет доступа к личным данным. При выборе между санитарными требованиями и личными свободами, мы максимально сохранили личные свободы граждан», – сказал он. Более того, он предложил, чтобы различные НКО, специалисты по цифровому праву, а также депутаты образовали специальный комитет для отслеживания работы приложения StopCovid и проверяли, не нарушает ли оно основных принципов защиты прав и свобод человека.

Как утверждают специалисты, проблема в том, что для того, чтобы любое приложение по определению больных коронавирусом было эффективно, необходимо, чтобы его использовали как минимум 60% населения. Однако Седрик О, со ссылкой на эпидемиологов утверждает, что даже при минимальном использовании StopCovid польза все же есть.

Во время интервью газете Le journal du dimanche госсекретарь Франции по информационным технологиям также рассказал о технических проблемах, связанных с разработкой приложения. Над ним работают несколько предприятий: Capgemini, Dassault Systèmes, Orange и два стартапа Lunabee studio и Withings. Они находятся в тесном контакте с Институтом исследований в области информатики, Национальным агентством безопасности систем информации и Национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований (Inserm).

Одна из трудностей работы приложения связана со смартфонами марки Apple, на которых StopCovid работает с ошибками. Сейчас разработчики приложения ведут переговоры с компанией Apple. Телефонами iPhone во Франции владеют около 20% пользователей смартфонов.

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