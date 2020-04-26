Последний некоммерческий кинотеатр Парижа проецирует фильмы на стенах домов
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Парижский кинозал La Clef («Ключ»), расположенный в V округе Парижа, как и другие кинотеатры закрыл двери с начала карантина. Но работники кинотеатра начали проецировать фильмы на стену соседнего дома. Совершенно бесплатно.
«Детище мая 1968 года», последний кинозал французской столицы, которым управляла культурная некоммерческая организация, стал широко известен в конце прошлого года, когда владелец выставил районный кинотеатр на продажу. Но активисты местных ассоциаций оккупировали La Clef, превратив его в непрекращающийся кинофестиваль.
Эпидемия коронавируса во Франции внесла свои коррективы в работу кинотеатра. На фоне карантина La Clef прекратил показы фильмов в зале и вместо этого теперь транслирует их на стену соседнего дома, а зрители смотрят фильмы с балконов из своих квартир.
Как рассказал агентству Reuters автор инициативы Дерек Вулфенден, «мы почувствовали, что в округе хотят каких-то событий, потому что ничего не происходит – улицы пустые, очень грустно». «Тогда мы решили, что если больше не сможем показывать фильмы внутри кинотеатра, так давайте уберём стены и покажем их снаружи», – добавил он.
Команда La Clef выбирает фильмы вместе с соседями. 24 апреля кинотеатр показывал «Человека без звезды» (1955) с Кирком Дугласом в главной роли, 18 апреля — «Ночь охотника» (1955) с Робертом Митчем и Шелли Уинтерс.
Как рассказала Reuters Кристина Давенье, которая смотрела фильмы с балкона из своей квартиры, такой формат «возвращает нас к тому времени, когда мы смотрели фильмы вместе». В La Clef показывают в основном независимое, авторское кино, а также картины, уже сошедшие с экранов.
В апреле 2018 года кинотеатр закрыли, а владелец захотел продать его. Однако в сентябре 2019 года инициативная группа независимых кинематографистов во главе с Вулфенденом при поддержке кинематографических ассоциаций снова открыла La Clef и продолжает работать там, пока решение о продаже не принято.
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