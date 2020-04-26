Французские ученые опубликовали фотографию зараженной коронавирусом клетки

Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) в Лионе опубликовал фотографию зараженной коронавирусом клетки в легком человека. Фотография сделала через электронный микроскоп.

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Клетка легкого человека инфицирована вирусом SARS-CoV-2 (Covid-19). На снимке внутренность клетки изображена голубым цветом, на фоне которого ярко проявляются вирусы. Они имеют форму красных округлостей с явно очерченным контуром. Вирусы окружены желтыми защитными «сумками», внутри которых попавшие в клетку вирусы могут размножаться.

Обычно такие «сумки»-визикулы служат для продвижения протеинов внутрь и вовне клетки. Но здесь видно, как коронавирус использует эти визикулы для собственного размножения. Таким образом они становятся настоящими «заводами» для производства вируса», – прокомментировал фотографию Манюэль Роза-Калатрава, профессор института Inserm в Лионе. Когда визикулы заполняются размножившимися вирусами, они выходят за пределы клетки, чтобы проникнуть в соседние и там также размножиться.

On en parle plus qu'on ne le voit. Ci-dessous, une cellule respiratoire infectée par le #SARSCoV2 En rouge & jaune, des vésicules caractéristiques du cycle de vie d'un #virus contiennent le matériel viral nécessaire à sa réplication & à l'infection d'1 nouvelle cellule #COVID19 pic.twitter.com/x0gRibPuHR — Juan Pardo (@JuanPlogic) April 26, 2020

Как отмечают в лаборатории VirPath Международного центра по изучению инфекций при Inserm, речь идет об уникальном исследовании, которое было сделано на искусственно инфицированной клетке, взятой из легкого человека. «Это исследование позволяет видеть функционирование наших клеток внутри организма при коронавирусе», – объяснили в Inserm. Сделанная учеными модель поможет в разработке лечения и вакцины от коронавируса, так как позволяет проследить, что происходит на клеточном уровне.

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