28 апреля во Франции объявят условия выхода из режима изоляции
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Премьер-министр Франции Эдуард Филипп во вторник, 28 апреля, представит в Национальном собрании план выхода страны из режима изоляции. Планируется, что депутаты нижней палаты, где есть президентское большинство, в тот же день одобрят документ.
Как сообщает Le Parisien, вечером накануне голосования, или утром во вторник, президент Эмманюэль Макрон внесет в план последние правки.
После того, как премьер представит план парламенту, и депутаты Нацсобрания за него проголосуют, он станет предметом рассмотрения на региональном уровне.
Местные депутаты, префекты, представители отраслевых объединений и профсоюзов будут решать, как адаптировать документ к конкретным условиям того или иного региона.
Обещание представить согражданам четкие условия выхода из режима изоляции президент Макрон сделал 13 апреля во время своего последнего «коронавирусного» обращения к нации.
Тогда же он объявил, что выход постепенно начнется по всей стране в понедельник, 11 мая. Режим изоляции действует во Франции с 17 марта.
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