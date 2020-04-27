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Во Франции от последствий коронавируса за сутки умерли еще 437 человек

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Жертвами пандемии во Франции стали уже 23 293 человека.
Жертвами пандемии во Франции стали уже 23 293 человека. AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA
RFI

Согласно новым данным французского Минздрава, жертвами пандемии во Франции стали уже 23 293 человека. За последние сутки во французских больницах скончались 295 человек. Еще 142 человека умерли в домах престарелых. Цифры сообщил 27 апреля в ходе ежедневной пресс-конференции руководитель Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

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28 055 человек остаются во французских больницах — это на 162 человека меньше, чем накануне. Больше двух недель подряд продолжает снижаться и количество пациентов в реанимациях — их сейчас 4608. Это на 74 человека меньше, чем в воскресенье.

Начиная с 1 марта в больницы с диагнозом COVI-19 попали в общей сложности 88 712 человек и были выписаны после выздоровления 45 513 человек, уточнил Саломон.

Однако, как заявил в интервью francetvinfo глава профсоюза врачей общей практики MG France Жак Баттистони, около 9000 человек умерли от последствий коронавируса у себя дома. И эта цифра (которая, правда, является оценкой, основанной на опросе почти 2340 терапевтов) не попала в официальную статистику.

Общее число смертей, зарегистрированных во Франции с 1 марта по 13 апреля, составляет 93 839 человек — против 75 100 в этот же период в 2019 году и 83 108 в 2018, отмечает Le Figaro, ссылаясь на данные Национального института статистики Insee.

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