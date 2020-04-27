Во Франции от последствий коронавируса умер один из лидеров Мая 68-го Анри Вебер

Бывший сенатор-социалист, бывший евродепутат и один из лидеров французского «Красного мая» Анри Вебер умер в Авиньоне в воскресенье, 26 апреля, от последствий коронавирусной инфекции. Ему было 75 лет. О смерти политика сообщила его семья.

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Имя Анри Вебера — бывшего троцкиста, члена французской компартии, позднее примкнувшего к социалистам и ставшего убежденным защитником идеи единой Европы, — в этот понедельник на первых полосах главных французских изданий левого толка.

У Вебера необычная судьба. Он родился 24 июня 1944 года в Ленинабаде (сегодня Худжанд) в Таджикистане в советском трудовом лагере, куда были высланы его родители. Родился в больнице, устроенной на корабле, который был пришвартован к берегу реки Сырдарьи. Его родители — польские евреи — в 1939 году бежали из родного Хшанува, находившегося в нескольких километрах от Аушвица, в СССР. Но были арестованы советскими властями и депортированы сначала в Сибирь, а оттуда в Ленинабад. Там отец будущего политика работал на лесоповале, а мать — швеей.

«Это не был лагерь строгого режима и совсем не лагерь смерти, а настоящий трудовой лагерь: когда рабочий день заканчивался, заключенные могли свободно заниматься своими делами», — писал Вебер в своей автобиографии под названием «Мятежная юность» (Rebelle jeunesse).

После войны семья Веберов вернулась в Польшу, а оттуда в 1948 году перебралась в Париж. В 16 лет, к большому сожалению родителей, прошедших через сталинские лагеря, Анри Вебер примкнул к Jeunesses communistes — молодежной ячейке французской компартии.

В 24 года Вебер стал одним из лидеров французского Мая 68-го, а позднее — теоретиком этих событий, которым он посвятил несколько книг. Движение Мая 1968 «стало демократическим и либеральным прорывом, как в политическом, так и в культурном смысле, — отмечал он в интервью AFP в 2018 году. — Оно также стало прорывом гедонистов против пуританизма и ригористической морали».

В начале 1980-х Вебер постепенно отошел от крайне левых идей в сторону социализма и в 1986 году вступил в соцпартию, членом которой оставался до конца жизни.

«Я все еще слышу, как ты объясняешь и сыплешь аргументами в Сольферино (штаб-квартира французской соцпартии. — RFI). Я вижу, как ты сидишь напротив меня со стейком и бокалом красного и смеешься. От троцкизма к социализму — ты всегда был компасом, чьи слова уважали. Анри, ты ушел, и мне так грустно», — написал в твиттере бывший кандидат в президенты Франции Бенуа Амон.

Je t'entends encore décrypter et argumenter inlassablement à Solférino. Je te vois face à moi rigolant devant une bavette et un verre de rouge à Strasbourg. Du trotskisme au socialisme, tu fus toujours un métronome ou une plume respectés. Henri, tu n'es plus et je suis si triste. pic.twitter.com/KhlxEsxwnJ — Benoît Hamon (@benoithamon) April 27, 2020

«Ушла легенда французских левых. Это очень грустно», — заявил AFP бывший глава французской соцпартии Жан-Кристоф Камбаделис, так же, как и Вебер, перешедший к социалистам от троцкистов.

«Когда его везли в больницу, он шутил, что его "старому скелету" ничего не страшно, и думал, что переживет и это, новое, испытание. Анри Вебер ушел из жизни с последней ностальгической улыбкой на лице. Сегодня его друзья, его семья, его жена Фабьен, любовь всей его жизни, оплакивают веселого и преданного человека, прожившего богатую событиями жизнь и всегда твердо верившего в будущее», — написал главный редактор французской газеты Libération Лоран Жоффрен.

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