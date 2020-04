Во Франции от последствий коронавируса умер один из лидеров Мая 68-го Анри Вебер

Je t'entends encore décrypter et argumenter inlassablement à Solférino. Je te vois face à moi rigolant devant une bavette et un verre de rouge à Strasbourg. Du trotskisme au socialisme, tu fus toujours un métronome ou une plume respectés. Henri, tu n'es plus et je suis si triste. pic.twitter.com/KhlxEsxwnJ