Во Франции стоматологи фотографируются голыми в знак протеста против нехватки масок

Французские стоматологи запустили флешмоб #Dentisteàpoil («дантист нагишом»): они публикуют в социальных сетях свои фотографии в обнаженном виде в знак протеста против отсутствия необходимых средств защиты — в первую очередь масок FFP2.

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Кабинеты стоматологии должны открыться во Франции после 11 мая, однако врачи утверждают, что им не хватает масок и перчаток. Защитные материалы, которые раньше были в кабинетах, французские стоматологи передали в больницы и дома престарелых.

Autour du monde, les dentistes sont tenus de voir les urgences mais sont en bas des listes de priorités pour l’EPI, mettant en danger leur santé et ceux de leurs patients.



En France, le hashtag #Dentisteapoil est le cri de ralliement de ces professionnels de la santé. pic.twitter.com/VO8XSPWnwz — Uwe Bergmann (@uwbergmann) April 25, 2020

Кроме того, в условиях санитарного кризиса дантистам нужны не обычные хирургические маски, а маски со специальным защитным фильтром FFP2. Таких масок в стране в целом не хватает. На нехватку жалуется медперсонал большинства французских больниц.

Министр здравоохранения Оливье Веран пообещал, что до 11 мая стоматологи получат 150 тысяч масок FFP2. В профсоюзах стоматологов говорят, что такого количества масок не хватит на всех.

«Нас во Франции 40 тысяч, это значит 3,75 маски на врача. Но нам нужно пять масок в день: три для нас и две для наших ассистентов», — цитирует издание L’Obs главу Федерации профсоюзов французских дантистов Патрика Солеру.

C понедельника, 27 апреля, во французских аптеках вновь разрешили продажу медицинских масок. До этого, начиная с 3 марта, маски были реквизированы государством.

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