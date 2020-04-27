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Во Франции стоматологи фотографируются голыми в знак протеста против нехватки масок

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Французские стоматологи начали фотографироваться голыми в знак протеста против нехватки масок.
Французские стоматологи начали фотографироваться голыми в знак протеста против нехватки масок. © twitter
RFI

Французские стоматологи запустили флешмоб #Dentisteàpoil («дантист нагишом»): они публикуют в социальных сетях свои фотографии в обнаженном виде в знак протеста против отсутствия необходимых средств защиты — в первую очередь масок FFP2.

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Кабинеты стоматологии должны открыться во Франции после 11 мая, однако врачи утверждают, что им не хватает масок и перчаток. Защитные материалы, которые раньше были в кабинетах, французские стоматологи передали в больницы и дома престарелых.

Кроме того, в условиях санитарного кризиса дантистам нужны не обычные хирургические маски, а маски со специальным защитным фильтром FFP2. Таких масок в стране в целом не хватает. На нехватку жалуется медперсонал большинства французских больниц.

Министр здравоохранения Оливье Веран пообещал, что до 11 мая стоматологи получат 150 тысяч масок FFP2. В профсоюзах стоматологов говорят, что такого количества масок не хватит на всех.

«Нас во Франции 40 тысяч, это значит 3,75 маски на врача. Но нам нужно пять масок в день: три для нас и две для наших ассистентов», — цитирует издание L’Obs главу Федерации профсоюзов французских дантистов Патрика Солеру. 

C понедельника, 27 апреля, во французских аптеках вновь разрешили продажу медицинских масок. До этого, начиная с 3 марта, маски были реквизированы государством.

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