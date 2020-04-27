Карантин: во Франции установлен месячный рекорд роста безработицы

По итогам марта месяца, когда во Франции началась эпидемия коронавируса и был объявлен строгий карантин, число безработных в стране резко выросло. 27 апреля статистическая служба министерства труда DARES сообщила о рекордном историческом росте — на 7% — самой массовой категории безработных, не имеющих никакой занятости. Их теперь во Франции более 3,7 млн человек. Еще более 10 млн французов живут сейчас в режиме «временной» безработицы, который финансируется из бюджета для сохранения рабочих мест на период кризиса.

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В марте во Франции зарегистрирован исторический рекорд: число безработных самой массовой категории А (это люди, не имеющие никакой занятости) выросло на 246 100 человек. Месячный рост 7,1% — это самый высокий показатель с 1996 года, когда во Франции была введена действующая система учета безработных. Тревожные цифры в понедельник, 27 апреля, представила статистическая служба французского министерства труда DARES. Число полностью безработных по итогам марта во Франции (с учетом заморских территорий) превысило 3 миллиона 730 тысяч человек.

При этом ведомство отмечает снижение числа безработных в остальных категориях — В и С (это люди, зарегистрированные в агентствах занятости, но имеющие непостоянные подработки). В этих категориях зарегистрировано снижение на 68 600 человек, или на 3,1%.

Общий рост числа французских безработных в марте (по всем трем категориям) составил таким образом 3% (+177 500 человек). Как отмечает Francetvinfo, этот рост остается рекордным для помесячной статистики. Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2009 года (+86 300 безработных).

Квартальная статистика выглядит менее удручающей за счет положительной динамики на рынке труда в январе и феврале. За весь первый квартал 2020 года рост числа полностью безработных (категория А) составил 0,8% (+25 000 человек) по сравнению с последним кварталом прошлого года. По усредненным данным за первый квартал этого года, общее число безработных во французской метрополии (без учета заморских территорий) составляло 5,4 млн человек. Из них никакой занятости не имели более 3,3 млн человек. Более 2,1 млн французов стояли на учете в агентствах по трудоустройству, имея временные подработки.

О риске резкого роста безработицы во Франции в период жесткого карантина — с середины марта по середину мая — недавно предупредил Французский институт экономической конъюнктуры (Observatoire français des conjonctures économiques). В докладе, опубликованном 20 апреля, институт оценил возможные потери на рынке труда: за два месяца работы могут лишиться 460 000 человек.

Более 10 миллионов французов, половина работников частного сектора страны, переведены в период карантина на специальный режим «временной» (технической или частичной) безработицы. Этот чрезвычайный режим позволяет сохранить рабочие места во время кризиса. Работники получают 84% своей зарплаты за счет государства. На эти цели во французском бюджете заложено уже 24 млрд евро.

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