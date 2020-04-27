Карантин: французские парламентарии предложили открыть первые рестораны уже 15 мая

Французские парламентарии представили министерству экономики свой план поэтапного возобновления работы кафе и ресторанов. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает радиостанция Europe 1.

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Ранее правительство заявило о том, что решение о сроках возобновления работы заведений общественного питания будет принято в конце мая. В проекте, представленном членами нижней палаты французского парламента, указано, что первые рестораны смогут вновь открыть свои двери для посетителей уже 15 мая. Проект должны изучить министр экономики и государственный секретарь по вопросам туризма.

110 депутатов Национального собрания, входящих в комитет по вопросам туризма, предлагают возобновить работу кафе в три этапа и учитывать при этом особенности санитарной ситуации в каждом из департаментов страны. В проекте говорится, что в департаментах, где уровень смертности от коронавируса наиболее низок, первые кафе могли бы начать работать 15 мая, в регионах со средним показателем — 29–30 мая. Рестораторам в департаментах, наиболее сильно пострадавших от эпидемии COVID-19, предлагается повременить с открытием до 15 июня.

Также в документе перечислены обязательные условия, которые должны выполнить рестораны, чтобы открыться вновь. К примеру, сотрудники должны обязательно носить маски и перчатки, в распоряжении клиентов должны быть дезинфицирующие средства, а в залах — соблюдена дистанция между столами.

24 апреля в Елисейском дворце прошли переговоры, посвященные проблемам ресторанного бизнеса на фоне эпидемии коронавируса. По итогам этого совещания министр экономики Брюно Ле Мэр заявил, что одновременно открыть все рестораны в стране не получится. «Нет ничего хуже, чем поспешить с открытием, а затем оказаться вынужденными вновь все закрыть. Это стало бы большим разочарованием как для рестораторов, так и для граждан», — цитировала министра газета Le Figaro. Правительство обещало принять решение в конце мая.

Также в СМИ появлялась информация о возможном возобновлении работы ресторанов с середины июня, называлась также и предположительная дата — 15 июня. Однако затем власти опровергли эти сообщения.

Ресторанный бизнес — один из наиболее сильно пострадавших от эпидемии коронавируса и санитарных мер, введенных для ее сдерживания. Кафе, бары и рестораны закрыты во Франции с 14 марта. Всего в стране насчитывается более 206 тысяч заведений, в секторе заняты около 830 тысяч человек. Около 40% владельцев кафе опасаются, что не откроются вновь.

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