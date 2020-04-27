Коронавирус страшнее, чем думали: проведено исследование в реанимациях Франции

Уровень смертности больных Covid-19 во французских реанимациях достигнет 30–40%, что в три-четыре раза выше, чем ранее объявлял Минздрав. Новые данные получены в результате работы специалистов Европейской сети исследований в области искусственной вентиляции легких (REVA). Исследователи подчеркивают: чрезвычайно высокая смертность, в первую очередь, может быть связана с тяжестью болезни.

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17 апреля Жером Саломон, руководитель Главного управления здравоохранения Франции объявил: уровень летальных исходов среди больных COVID-19, попавших в реанимации, составляет примерно 10%.

Но на самом деле ситуация намного хуже, — во всяком случае, именно об этом свидетельствуют результаты исследований специалистов REVA, которые сейчас заканчивают подготовку доклада. Предварительный вариант документа оказался в распоряжении Le Monde.

REVA, несмотря на «европейское» название, в первую очередь французская ассоциация, финансируемая из французского бюджета. Она была создана во время эпидемии «свиного» гриппа H1N1 для того, чтобы собирать и анализировать информацию из реанимационных отделений. После начала эпидемии коронавируса число больниц, присоединившихся к REVA, выросло с 70 до примерно 200.

Ежедневно все эти двести реанимаций отправляют свою статистику в REVA. Для подготовки доклада исследователи отобрали истории (по принципу репрезентативной выборки) и проследили путь «более 1000 пациентов». Как подчеркивает Le Monde, это исследование пока — самое значительное по длительности (месяц — с конца марта по конец апреля) и масштабу в мире.

«Никогда такого не видели»

«Мы приближаемся к уровню смертности, который, по всей вероятности, будет от 30% до 40%. Это огромная цифра», — говорит Матье Шмидт, реаниматолог парижской больницы Питье-Сальпетриер, координатор сети REVA.

Доктор подчеркивает: 30–40% — это средний показатель с учетом всех пациентов, отправленных в реанимацию, тогда как, например, при гриппе H1N1 даже среди «самых тяжелых» «реанимационных» пациентов смертность не превышала 25%.

Доктор Таи Фам, реаниматолог больницы парижского пригорода Ле-Кремлен-Бисетр, говорит, что у них в городе показатель «колеблется» «от 40% до 60%».

Что касается цифр, которые озвучил руководитель Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон (смертность 10%), то они «соответствуют какому-то определенному моменту T», но не отражают окончательных данных, — говорит Антуан Киммун, врач-реаниматолог Университетской региональной больницы Нанси.

«Мы приближаемся к уровню смертности в 30%-40%. Это огромная цифра», — подчеркивают реаниматологи. На фото: сотрудники реанимационного отделения больницы парижского пригорода Стен. REUTERS - Benoit Tessier

Этого не стали отрицать и в Минздраве, куда журналисты Le Monde обратились за комментарием. Там заявили: представленные сведения основаны на реальных «данных выборки по уровню смертности в момент Т». Минздрав пока не дал дополнительных уточнений.

Доктор Фам утверждает, что цифра 10% была получена «в самом начале эпидемического пика», во второй половине марта, когда у реанимаций была возможность принимать намного больше относительно «легких» пациентов. С тех пор ситуация изменилась значительно.

«Заявление господина Саломона было преждевременным, основанным на исследовании, которое началось за пятнадцать дней до наступления критического момента», — говорит профессор Джиллали Аннан, начальник реанимационного отделения больницы Раймона Пуанкаре (парижский пригород Гарш).

«10% — это абсолютный отрыв от реальности. Это приводит к созданию впечатления всемогущества медиков, больниц. Но мы не можем сказать: если вы попали в реанимацию, то в 90% случаев все будет хорошо», — подчеркивает доктор Ивон Ле Флоик.

С чем может быть связана такая высокая смертность?

Матье Шмидт считает, что дело не в перегруженности французских отделений интенсивной терапии: «Мы, конечно, были на краю катастрофы, но у нас не возникало ситуации, как у итальянских коллег, вынужденных интубировать в коридорах». Французский реаниматолог предполагает, что коронавирус, вероятно, более «универсален», чем считалось поначалу, и несет за собой «не только пневмонию и простую дыхательную недостаточность», но и «большой воспалительный и сосудистый компонент», а также «может поражать почки».

Так ли это, и какие еще опасности несет COVID-19, еще предстоит выяснить. Исследователи также подчеркивают, что их данные по уровню смертности тоже еще нужно будет уточнять. Для получения более полной и объективной информации предстоит провести более длительные исследования — «с выборкой пациентов в течение трех, шести месяцев или даже года», говорит доктор Фам.

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