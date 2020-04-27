COVID-19: французские ученые представили уникальный тест на эффективность антител

По результатам анализов, антитела в организме пациента могут быть отнесены к одной из предложенных учеными групп: нейтрализующей, слабой и не нейтрализующей.

Французская лаборатория вакцинологии Pasteur-TheraVectys подготовила тесты, способные измерять эффективность иммунитета у людей, переболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщило агентство France-Presse.

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В лаборатории заявили, что усовершенствовали технологию серологического исследования. Теперь ученые могут не просто выявлять антитела в организме пациента, но и определять способность этих антител препятствовать повторному проникновению вируса в клетки. По результатам анализов антитела могут быть отнесены к одной из предложенных учеными групп: нейтрализующей, слабо нейтрализующей, а также не нейтрализующей вирус. Таким образом можно сделать вывод о степени защищенности человека от коронавирусной инфекции в дальнейшем.

Напомним, предыдущие версии тестов позволяли лишь обнаружить антитела в организме человека, перенесшего COVID-19, однако они были не достаточно точными, чтобы оценить, насколько эффективно антитела защищают организм от повторной инфекции.

27 апреля газета Libération опубликовала интервью с главой лаборатории Pasteur-TheraVectys, вирусологом Пьером Шарно. По его словам, погрешность возможна, и тесты могут показать ложно-положительный результат, однако эта вероятность минимальна.

AFP передает, что новые тесты станут доступны всем желающим, как только в министерстве здравоохранения одобрят их применение. Сообщается, что желающие смогут сдать анализ крови и в течение двух дней получить результат.

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