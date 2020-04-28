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Во Франции врачи скорой помощи предложили план реформы больниц

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Французские врачи скорой помощи призывают власти использовать полученный за время эпидемии опыт для радикальной реформы больниц.
Французские врачи скорой помощи призывают власти использовать полученный за время эпидемии опыт для радикальной реформы больниц. REUTERS - Gonzalo Fuentes
RFI

Два французских врача, заведующий отделением скорой помощи в парижской больнице им. Жоржа Помпиду Филипп Жювен и Матиас Варгон, занимающий аналогичный пост в больнице Сен-Дени, написали открытое письмо. В нем они призывают власти использовать полученный за время эпидемии опыт для радикальной реформы больниц. Обращение публикует во вторник, 28 апреля, Le Monde.

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«Многие из нас — санитары, сиделки, медсестры и врачи — заболели. Все вышли на работу, как только смогли. В трудный момент мы увидели, как появляются люди и методы, позволяющие системе держаться, — отмечают авторы обращения. — Этот опыт должен послужить базой для радикальной реформы наших больниц и наших отделений скорой помощи».

Отделения скорой помощи, так же, как и другие отделения больниц, страдают от нехватки необходимых средств защиты — масок, комбинезонов, очков — и медикаментов. Кризис сделал этот дефицит еще более очевидным. Необходимо создание стратегических запасов, подчеркивается в письме: «Защита персона и безопасность пациентов не должны больше быть переменными величинами»

Врачи также призывают власти создать специальные колл-центры и онлайн-платформу для того, чтобы в будущем люди больше не могли приходить в отделения скорой помощи больниц без предварительной дистанционной консультации. Во Франции на сегодняшний день отделения скорой помощи остаются открытыми для любых обращений 

Кроме того, как отмечают авторы обращения, необходимо сделать условия в больницах более гуманными. До кризиса многим больным, поступавшим в отделения скорой помощи, приходилось проводить первую ночь в больнице на носилках из-за нехватки кроватей. Подобной практики впредь нужно избежать и сделать так, чтобы в больницах были кровати в достаточном количестве.

«Кризис продемонстрировал ценность времени врачей, которое полностью должно быть посвящено больным, — говорится в тексте обращения — Нужно освободить врачей от административных задач или от поиска кроватей для пациентов в течение долгих часов».

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал масштабный план модернизации больниц, напоминают авторы письма. «Мы, врачи скорой помощи, больше не будем терпеть нарушения в работе обедневшей и дезорганизованной системы. Мы верим обещаниям и ждем действий», — заключают авторы письма.

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