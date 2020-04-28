Во Франции врачи скорой помощи предложили план реформы больниц

Два французских врача, заведующий отделением скорой помощи в парижской больнице им. Жоржа Помпиду Филипп Жювен и Матиас Варгон, занимающий аналогичный пост в больнице Сен-Дени, написали открытое письмо. В нем они призывают власти использовать полученный за время эпидемии опыт для радикальной реформы больниц. Обращение публикует во вторник, 28 апреля, Le Monde.

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«Многие из нас — санитары, сиделки, медсестры и врачи — заболели. Все вышли на работу, как только смогли. В трудный момент мы увидели, как появляются люди и методы, позволяющие системе держаться, — отмечают авторы обращения. — Этот опыт должен послужить базой для радикальной реформы наших больниц и наших отделений скорой помощи».

Отделения скорой помощи, так же, как и другие отделения больниц, страдают от нехватки необходимых средств защиты — масок, комбинезонов, очков — и медикаментов. Кризис сделал этот дефицит еще более очевидным. Необходимо создание стратегических запасов, подчеркивается в письме: «Защита персона и безопасность пациентов не должны больше быть переменными величинами»

Врачи также призывают власти создать специальные колл-центры и онлайн-платформу для того, чтобы в будущем люди больше не могли приходить в отделения скорой помощи больниц без предварительной дистанционной консультации. Во Франции на сегодняшний день отделения скорой помощи остаются открытыми для любых обращений

Кроме того, как отмечают авторы обращения, необходимо сделать условия в больницах более гуманными. До кризиса многим больным, поступавшим в отделения скорой помощи, приходилось проводить первую ночь в больнице на носилках из-за нехватки кроватей. Подобной практики впредь нужно избежать и сделать так, чтобы в больницах были кровати в достаточном количестве.

«Кризис продемонстрировал ценность времени врачей, которое полностью должно быть посвящено больным, — говорится в тексте обращения — Нужно освободить врачей от административных задач или от поиска кроватей для пациентов в течение долгих часов».

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал масштабный план модернизации больниц, напоминают авторы письма. «Мы, врачи скорой помощи, больше не будем терпеть нарушения в работе обедневшей и дезорганизованной системы. Мы верим обещаниям и ждем действий», — заключают авторы письма.

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