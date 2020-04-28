Во Франции от коронавируса умерли еще 367 человек, но пациентов в больницах все меньше

Во Франции продолжает снижаться число пациентов в больницах и в частности в реанимационных отделениях.

Во Франции за последние сутки зарегистрировано 367 новых смертей от последствий коронавирусной инфекции. Общее число жертв пандемии достигло 23 660 человек. Новые цифры озвучил вечером во вторник, 28 апреля, в ходе ежедневной пресс-конференции руководитель Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

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313 человек скончались за минувшие сутки во французских больницах. Еще 54 человека умерли в домах престарелых.

В больницах страны остаются 27 484 человека с COVID-19 — это на 571 человека меньше, чем накануне. Число пациентов в реанимациях также неуклонно продолжает снижаться: их 4387 с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» — на 221 человека меньше, чем накануне.

Всего во Франции официально выявлено 129 859 случаев заражения коронавирусом. За сутки было выявлено 1520 новых случаев, рассказал Жером Саломон.

Власти страны представили в этот вторник план поэтапного выхода из карантина.

В Великобритании за последние сутки от последствий коронавируса умерли еще 586 человек. Общее число погибших в больницах страны достигло 21 678 человек. Количество выявленных случаев заражения достигло 161 145 человек (+3 996), сообщил во вторник министр здравоохранении Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Он также пообещал, что в ближайшие дни власти начнут публиковать статистику смертности в домах престарелых.

В Испании жертвами пандемии стали за последние 24 часа еще 301 человек. Это меньше, чем накануне, когда власти объявили о 331 погибшем. Официальное число погибших в стране достигло 23 822 человек. Как отмечает AFP, эта цифра вызывает сомнения: число умерших в домах престарелых занижено. Количество выявленных случаев заражения составляет 210 773 человека.

Так же, как и во Франции, глава правительства Испании Педро Санчес представил в этот вторник план поэтапного выхода из карантина. По словам премьер-министра, он произойдет в четыре этапа и завершится в конце июня.

В ряде европейских стран продолжается постепенное смягчение карантинных мер. В Норвегии неделю спустя после открытия яслей и детских садов открылись школы для детей от шести до десяти лет. В Швейцарии заработали цветочные магазины и парикмахерские. В Германии и Австрии открылись большинство магазинов.

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