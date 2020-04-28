Во Франции от коронавируса умерли еще 367 человек, но пациентов в больницах все меньше
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Во Франции за последние сутки зарегистрировано 367 новых смертей от последствий коронавирусной инфекции. Общее число жертв пандемии достигло 23 660 человек. Новые цифры озвучил вечером во вторник, 28 апреля, в ходе ежедневной пресс-конференции руководитель Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.
313 человек скончались за минувшие сутки во французских больницах. Еще 54 человека умерли в домах престарелых.
В больницах страны остаются 27 484 человека с COVID-19 — это на 571 человека меньше, чем накануне. Число пациентов в реанимациях также неуклонно продолжает снижаться: их 4387 с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» — на 221 человека меньше, чем накануне.
Всего во Франции официально выявлено 129 859 случаев заражения коронавирусом. За сутки было выявлено 1520 новых случаев, рассказал Жером Саломон.
Власти страны представили в этот вторник план поэтапного выхода из карантина.
В Великобритании за последние сутки от последствий коронавируса умерли еще 586 человек. Общее число погибших в больницах страны достигло 21 678 человек. Количество выявленных случаев заражения достигло 161 145 человек (+3 996), сообщил во вторник министр здравоохранении Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Он также пообещал, что в ближайшие дни власти начнут публиковать статистику смертности в домах престарелых.
В Испании жертвами пандемии стали за последние 24 часа еще 301 человек. Это меньше, чем накануне, когда власти объявили о 331 погибшем. Официальное число погибших в стране достигло 23 822 человек. Как отмечает AFP, эта цифра вызывает сомнения: число умерших в домах престарелых занижено. Количество выявленных случаев заражения составляет 210 773 человека.
Так же, как и во Франции, глава правительства Испании Педро Санчес представил в этот вторник план поэтапного выхода из карантина. По словам премьер-министра, он произойдет в четыре этапа и завершится в конце июня.
В ряде европейских стран продолжается постепенное смягчение карантинных мер. В Норвегии неделю спустя после открытия яслей и детских садов открылись школы для детей от шести до десяти лет. В Швейцарии заработали цветочные магазины и парикмахерские. В Германии и Австрии открылись большинство магазинов.
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