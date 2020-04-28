Во Франции режим санитарной ЧС могут продлить до 24 июля

Режим чрезвычайной ситуации, введенный во Франции в связи с эпидемией коронавируса, может быть продлен на два месяца — до 24 июля. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Совета министров, а затем передан на голосование в Национальное собрание.

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Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники в парламенте. По данным агентства, в проекте закона будут оговорены «юридические рычаги, необходимые для успешного снятия карантина» в стране. Условия, в соответствии с которыми предполагается начать смягчение санитарных мер во Франции, 28 апреля в Национальном собрании изложит премьер-министр Эдуар Филипп.

Закон, вводящий во Франции режим санитарной ЧС, вступил в силу 24 марта на период до 24 мая. Этот документ наделяет премьер-министра и правительство особыми полномочиями. К примеру, в интересах улучшения эпидемиологической обстановки в стране он может ограничивать перемещения граждан, вводить карантин, запрещать многолюдные собрания.

Введение режима ЧС во Франции сопровождалось спорами: некоторые депутаты Нацсобрания заявляли, что законопроект даст слишком широкие возможности для ограничения свобод в правовом государстве. Помимо конкретного случая эпидемии коронавируса, закон оговаривает возможность введения чрезвычайного положения на месяц в иных сложных санитарных обстоятельствах и его продление, если соответствующий декрет одобрит Совет министров.

Ожидается, что Совет министров рассмотрит законопроект о продлении ЧС в связи с эпидемией COVID-19 в субботу, 2 мая.

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