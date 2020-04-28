«Защита, тестирование, изоляция»: Франция выйдет из карантина поэтапно

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во вторник, 28 апреля, представил Национальному собранию стратегию выхода из карантина. Ограничительные меры во Франции должны начать снимать с 11 мая, если позволит эпидемиологическая ситуация.

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Эдуар Филипп подчеркнул, что карантин — важный этап для сдерживания эпидемии и защиты больниц и отделений реанимации от наплыва пациентов. Режим самоизоляции помог за месяц спасти как минимум 62 тысячи человек, но всеобщая изоляция и остановка производств может привести к плачевным последствиям для экономики, если продлится слишком долго, заявил премьер.

«Защиту, тестирование и изоляцию» он назвал основными ориентирами при выходе из карантина. 13 апреля в телеобращении к французам президент Эмманюэль Макрон объявил, что ограничительные меры начнут снимать с 11 мая. Премьер-министр уточнил, что выход из карантина начнется 11 мая, если это позволит эпидемиологическая ситуация. Первый этап снятия карантина в этом случае продлится до 2 июня, когда меры могут быть адаптированы.

«Мы должны будем жить с вирусом, пока нет вакцины, эффективного лекарства и коллективного иммунитета», — подчеркнул Филипп. Поэтому существует серьезная угроза «второй волны» эпидемии. Премьер призвал всех жителей Франции к дисциплине и строгому соблюдению карантина.

Эдуар Филипп отметил, что вирус распространился неравномерно по стране, некоторые департаменты затронуты сильно, где-то случаев заражения практически нет. Поэтому карантин по-разному будут снимать в разных департаментах в зависимости от активности распространения вируса, возможностей больниц и готовности местной системы тестирования.

С 11 мая во Франции должны еженедельно проводить 700 тысяч ПЦР-тестов, которые будут полностью оплачиваться государственной системой медицинского страхования, заявил премьер-министр.

Каждый зараженный должен будет немедленно самоизолироваться. Карантин можно будет держать дома, но в этом случае все домочадцы должны будут оставаться 14 дней в изоляции. Самоизолироваться можно будет и в отелях, реквизированных под эти цели.

Что касается масок, премьер-министр пообещал, что к 11 мая, во Франции будет достаточно масок, учитывая собственное производство и импорт. Французы смогут их купить в разных торговых точках. Правительство призывает предприятия обеспечить своих сотрудников масками.

Ношение масок будет обязательным и в общественногом транспорте. Правительство рекомендует французам продолжать по возможности работать удаленно и призывает работодателей адаптировать рабочее расписание для сотрудников, чтобы избежать столпотворения в метро и автобусах в часы пик. Поездки в другой департамент или регион с 11 мая будут разрешены только по работе или по неотложным семейным обстоятельствам.

Постепенное открытие детских садов и начальных школ начнется с 11 мая на добровольной основе. 18 мая будет принято решение об открытии классов в средних школах. В конце мая — решение о возвращении в школы старшеклассников. В ближайшее время в каждом классе должно быть не более 15 учеников. Для всех учеников средней школы ношение масок — обязательно.

Все магазины откроются с 11 мая, но на определенных условиях: при соблюдении дистанции и ограниченном числе покупателей. В отношении ресторанов и кафе решение примут в конце мая.

Все театры, кинотеатры, большие музей будут оставаться закрытыми. Под запретом пока коллективный спорт и спорт в закрытых помещениях. Места отправления культа будут открыты, но церемонии с участием большого числа людей предлагается не проводить минимум до 2 июня. Премьер-министр призвал также пожилых людей продолжать соблюдать карантин и после 11 мая.

По поводу приложения StopCovid, отслеживающего контакты зараженных, парламентские дебаты будут организованы позже, когда завершится его разработка.

За выступлением премьера последуют вопросы и голосование в Национальном собрании, где 28 апреля присутствовали 75 из 577 депутатов с соблюдением мер дистанцирования. Ряд представителей оппозиции требовали перенести голосование по вопросу выхода из карантина на более поздний срок.

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