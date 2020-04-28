Как Франция намерена обеспечить суверенитет в производстве защитных масок

В начале этой недели правительство Франции уточнило планы и задачи по наращиванию отечественного производства защитных масок — как медицинских, так и предназначенных для населения. Французские предприятия уже в мае будут обеспечивать половину необходимых медикам масок, полного «суверенитета» в их производстве планируется достичь к октябрю. Население может рассчитывать в будущем месяце на 26 – 38 млн масок в неделю, половина из которых производится во Франции.

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27 апреля госсекретарь по экономике Аньес Панье-Рюнаше сообщила СМИ, что с момента начала эпидемии коронавируса французские предприятия увеличили производство масок для медиков — хирургических, а также фильтрующих респираторов FFP2 — с 3,5 до 10 миллионов в неделю. До конца мая отечественное производство таких масок выйдет на уровень 20 млн в неделю. По 50 млн медицинских масок еженедельно будут производить во Франции к октябрю, сообщила госсекретарь Панье-Рюнаше. Потребности французских медиков в защитных масках оцениваются в 40 млн штук в неделю.

Сейчас медицинские маски во Франции производят 4 предприятия: Kolmi-Hopen, Paul Boye Technologies, Valmy и Macopharma. Во вторник, 28 апреля, специализированное издание промышленной информации L’Usine Nouvelle сообщило, что их список пополнят еще 5 компаний.

Французские маски из отечественного материала

Проблемой остается не только производство самих масок, но необходимых для их изготовления материалов. Специальный нетканый синтетический материал meltblown во Франции производит лишь одна компания Fiberweb (филиал группы Berry). Ее мощности недостаточны для французских производителей масок. Министерство экономики Франции официально пригласило заинтересованные предприятия представить свои проекты налаживания производства, обещая государственное участие в инвестициях на уровне 30%, — сообщило издание L’Usine Nouvelle. Французским фирмам также предложено наладить отечественное производство фильтрующих мембран для масок (полимерные волокна для них диаметром несколько сотен нанометров производят методом электроспиннинга, или электропрядения).

Закрытый завод в Бретани: как вернуть потерянное

Госсекретарь по экономике Панье-Рюнаше также сообщила в понедельник, что правительство изучает проект восстановления в Бретани производства медицинских масок на закрытом в 2018 году заводе в местечке Плентель. 10 лет назад этот завод мог производить до 200 млн медицинских масок в год. (Тогда же у Франции были внушительные стратегические запасы защитных средств — около миллиарда хирургических масок и примерно 600 млн масок FFP2. Запасы были резко сокращены впоследствии). Последний владелец завода, американская фирма Honeywell, ликвидировала предприятие, переведя часть производства в Тунис. В настоящий момент руководство региона Бретань изучает вместе с правительством возможность восстановления производства.

Маски для народа

Что касается индивидуальных защитных средств для населения, то за апрель в стране было произведено более 40 млн масок, сообщила госсекретарь по экономике Панье-Рюнаше. Их выпускают уже 242 французских предприятия. За счет собственного производства и импорта в мае каждую неделю число масок, предназначенных для населения, будет расти, пообещала госсекретарь. В первую неделю месяца доступны будут 26 млн масок, во вторую — 31 млн, на неделе с 11 мая, когда начнется смягчение карантина, обещано предоставить французам 38 млн масок.

#COVID19 | Depuis le 30 mars, la mobilisation de l’#industrie textile 🇫🇷 a déjà permis la production de plus de 41 millions de #masques grand public à la filtration garantie.

▶️Fin avril, plus de 26 millions de masques grand public seront rendus disponibles chaque semaine. pic.twitter.com/TgZMdeZUOy — Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher) April 27, 2020

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