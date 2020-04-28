Ношение масок в общественном транспорте во Франции будет обязательным начиная с 11 мая.

Об этом во вторник, 28 апреля, объявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ходе выступления перед Национальным собранием. Он представил план постепенного выхода страны из карантина начиная с 11 мая.

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«Ношение масок будет обязательным на всех видах транспорта, в метро и в автобусе. И операторы должны будут — как минимум в ближайшие три недели — сделать так, чтобы в транспорте соблюдалась дистанция», — заявил глава правительства.

«Это значит, что вместимость парижского метро сократится, что нужно будет закрыть одно сидение из двух, нанести разграничительную разметку на платформах и быть готовым к сокращению пассажиропотока в случае наплыва людей», — отметил Эдуар Филипп.

Он подчеркнул, что транспорт в часы пик должен быть предназначен лишь для тех, кто едет на работу или с работы.

Если в транспорте ношение масок будет обязательным, то французские власти также рекомендуют носить маски в общественных местах — в первую очередь в магазинах.

Премьер-министр пообещал, что к 11 мая во Франции будет достаточно масок, учитывая производство в стране и импорт. Накануне госсекретарь Франции по вопросам экономики Аньес Панье-Рюнаш сообщила, что маски для населения выпускают уже 242 местных предприятия.

Ранее ношение масок сделали обязательным в ряде европейских стран, в частности в Германии и Австрии.

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