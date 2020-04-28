Соцопросы: план выхода из карантина во Франции объявят на фоне снижения доверия к власти

Во вторник, 28 апреля, в 15 часов по парижскому времени премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит в Национальном собрании план смягчения санитарных ограничений в стране. В преддверии его выступления центры социологических исследований попросили французов оценить уже предпринятые властями меры по борьбе с эпидемией COVID-19, а также способы сдерживания вируса и после отмены карантина.

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Около 65% французов не удовлетворены тем, как власти действуют с начала санитарного кризиса, и 62% считают, что правительству не удастся успешно смягчить карантин, начиная с 11 мая. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром Odoxa-CGI для радиостанции France Inter и издания l’Express. Результаты опроса были опубликованы во вторник, 28 апреля.

К концу апреля уровень доверия президенту Франции Эмманюэлю Макрону вырос, однако 58% французов по-прежнему не одобряют его действий на посту главы государства. Действия премьер-министра Филиппа положительно оценивает 53% французов.

Еще один опрос, проведенный центром Ifop, показал, что 7 французов из 10 поддерживают идею создания правительства национального единства для борьбы с эпидемией коронавируса. Эту идею одобрили сторонники всех политических течений, и лишь у 29% опрошенных она не нашла поддержки.

24 апреля эксперты центров Odoxa-Dentsu-Consulting обнародовали результаты другого социологического исследования, проводившегося по заказу Le Figaro и France Info. Оно было посвящено смягчению санитарных ограничений и тем предварительным решениям, о которых власти объявляли ранее. Социологи установили, что, к примеру, 65% французов не одобряют возвращения школьников в классы с 11 мая. 64% опрошенных родителей отметили, что временно оставят своих детей на домашнем обучении и после 11 мая.

Чуть ранее — 22 апреля — компания по изучению общественного мнения Harris Interactive установила, что 94% французов согласны носить защитные маски в общественном транспорте, а 93% поддерживают режим изоляции лиц, у которых выявлен COVID-19, в том числе бессимптомный. 92% опрошенных одобряли решение продлить режим удаленной работы и после 11 мая, но вместе с тем 60% готовы в случае необходимости вернуться на рабочие места.

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