Во Франции у детей выявили опасный синдром, возможно, связанный с COVID-19

Во Франции примерно у 15 детей выявили множественные воспаления. Врачи не исключают, что это может быть связано с коронавирусом

Во Франции как минимум у пятнадцати детей врачи выявили опасный воспалительный синдром, который может привести к проблемам с сердцем. У некоторых из этих детей подтвердилось заражение коронавирусом, сообщил в среду, 29 апреля, министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью Franceinfo.

Реклама Читать далее

Оливье Веран сообщил, что получил от парижских врачей информацию о том, что во Франции у примерно 15 детей выявили высокую температуру, проблемы с пищеварительной системой и «довольно обширное» воспаление сосудов, которое может вызвать сердечную недостаточность. Ранее о таких же случаях сообщали в Великобритании, Испании и Италии.

Специалист по детской ревматологии в парижской больнице Кремлен-Бисетр Изабель Кон По в интервью La Dépêche сообщила, что только в столичном регионе Иль-де-Франс таких случаев около двадцати. По ее словам, это дети в возрасте от двух до 10 лет без серьезных заболеваний в анамнезе и без хронических болезней.

«По моей информации, ни один ребенок, к счастью, не умер от этих осложнений», — сказал министр здравоохранения Франции. По его словам, некоторые из детей с этими опасными симптомами во Франции, как и в Великобритании, сдали положительный тест на коронавирус.

«Очевидно, я к этому отношусь со всей серьезностью. Я обращаюсь к медицинскому сообществу, ученым во Франции и за ее пределами, чтобы получить как можно больше данных, чтобы понять есть ли связь между коронавирусом и этими проявлениями, которые до сих пор нигде не наблюдались», — отметил Оливье Веран.

На вопрос о том, могут ли эти новые данные отсрочить открытие школ во Франции, Оливье Веран ответил, что на этом этапе нет достаточно медицинских данных для принятия каких-либо решений.

Ранее британская Национальная система здравоохранения (NHS) направила терапевтам оповещение о том, что в отделения интенсивной терапии Лондона и других городов стали поступать дети разных возрастов с множественными воспалениями. У них выявляли симптомы инфекционно-токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки — системного васкулита с поражением артерий. У некоторых детей наблюдалась боль в животе и воспаление сердечной мышцы. Некоторые из пациентов сдали положительный ПЦР-тест на COVID-19, но в ряде случаев тест оказался отрицательным.

Специалисты не исключают, что эти симптомы могут быть проявлением тяжелого течения COVID-19 у детей, которые в подавляющем большинстве переносят коронавирус бессимптомно.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться