За сутки во Франции от коронавируса скончались 427 пациентов.

Министерство здравоохранения Франции опубликовало статистику COVID-19 за последние сутки. С начала эпидемии 1 марта в стране зафиксировано 24 087 смертельных случаев, на 427 больше, чем накануне. Из них 15 053 пациентов умерли в больницах, 9 034 – в домах для престарелых и специальных медицинских учреждениях.

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На 29 апреля в больницах Франции находится 26 834 человека с диагнозом COVID-19. За сутки в больницы поступило 1070 новых пациентов. Но выписалось за сутки гораздо больше, поэтому можно говорить об уменьшении числа больных, указывает министерство. В реанимации находится 7 303 человек, из них 4 207 с диагнозом COVID-19 (на 108 пациентов меньше, чем накануне).

Как указывает министерство здравоохранения Франции, не все регионы одинаково затронуты эпидемией. В четырех из них сконцентрировано 72% всех случаев заболевания. Это регионы Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Овеернь-Рона-Альпы и О-де-Франс.

Всего с начала эпидемии было госпитализировано 90 753 человек, более 15 500 из них попали в реанимацию.

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