«Зеленые» против «красных»: какие регионы Франции первыми выйдут из карантина

Одним из первых и главных очагов распространения коронавируса во Франции стал Мюлуз на востоке страны.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил во вторник, 28 апреля, поэтапный план выхода страны из карантина начиная с 11 мая. В ходе выступления Филипп уточнил, что департаменты Франции будут разделены на «красные», где вирус распространился активно, и «зеленые», где присутствие вируса слабее. В «красных» департаментах карантинные ограничения будут строже, чем в «зеленых».

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Начиная с четверга, 29 апреля, заместитель министра здравоохранения Франции Жером Саломон, который каждый день объявляет статистику распространения эпидемии в стране, будет показывать карту «красных» и «зеленых» департаментов. «Эта карта поможет каждому департаменту подготовиться к 11 мая», — заявил во вторник Эдуар Филипп. По его словам, в «зеленых» департаментах начиная с 18 мая могут открыться средние школы (в «красных» — только начальные), а также парки и сады.

Самый высокий уровень распространения коронавируса ожидаемо зафиксирован в парижском регионе. Но если посмотреть на карту заражений во Франции, то можно увидеть, что распространение вируса гораздо активнее на востоке, чем на западе. Это, например, случай Бретани. Наименее затронутым в этом регионе оказался департамент Кот-Д’Армор, где было выявлено 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 51 человек находится в больницах. В эту среду, 29 апреля, в городе Ланге в Кот-Д’Арморе даже открылся магазин Леруа Мерлен. Перед открытием у дверей магазина выстроилась очередь из двухсот человек.

Образцовый департамент

Во Франции есть один департамент, в котором вообще не зарегистрировано смертельных случаев от последствий коронавируса. Это Лозер в регионе Окситания на юге страны. С начала эпидемии в Лозере выявили лишь 43 случая заражения коронавирусом. По данным на 23 апреля, в департаменте были госпитализированы всего четыре человека, один из них находится в реанимации.

Как Лозеру удалось то, что не удалось ни одному другому французскому департаменту? Благодаря малочисленности населения, ранней профилактике и социальному диалогу, отвечают местные власти. Лозер — самый малонаселенный департамент Франции. В нем проживают всего 77 тысяч человек, примерно 14 человек на квадратный километр. При этом треть из них — старше 60 лет, то есть автоматически попадает в группу риска.

Лозер, где проживают 77 тысяч человек, самый малонаселенный департамент Франции. И единственный в стране, где пока не зарегистрировали ни одной смерти от последствий коронавируса. AFP - PASCAL GUYOT

Как отмечает в интервью France 3 глава объединения местных больниц GHT 48 Жан-Клод Люсено, в отличие от большинства других департаментов, у Лозера не было проблем с тестами на коронавирус: «Мы протестировали всех, у кого были малейшие симптомы. У многих тесты дали отрицательный результат. А с теми, у кого тесты оказались положительными, мы не потеряли время, потому что выявили вирус на ранней стадии».

В департаменте также не сталкивались с нехваткой масок — в то время, как об отсутствии необходимых средств защиты твердят врачи практически всех больниц страны. 250 тысяч хирургических масок и респираторов FFP2 были розданы в больницах, домах престарелых, а также в других медико-социальных учреждениях Лозера. Префект департамента Валери Атш гордится высоким уровнем социального диалога. «Люди c уважением относятся к местным властям, это облегчает антикризисное управление», — говорит чиновница.

Как подчеркивает Атш, на дорогах департамента действует строгий полицейский контроль: власти намерены не допустить приезда владельцев домов в Лозере из других регионов.

«Красный» восток

Совсем по-другому обстоят дела на востоке Франции. Одним из первых и главных очагов заражения в стране стал город Мюлуз в департаменте Верхний Рейн. В середине февраля в этом городе прошел большой съезд евангелистов из Христианской Церкви открытых дверей. В этой встречи участвовали 2200 паломников, съехавшихся со всей Франции, а также из соседних Швейцарии, Германии и Бельгии. Съезд длился пять дней. Все это время «братья и сестры во Христе» пели, танцевали, обнимались и причащались.

В эти дни во Франции было зарегистрировано всего 12 случаев коронавирусной инфекции. В конце февраля в больницу Страсбурга попала с COVID-19 одна из участниц евангелической встречи. А в начале марта в больницы Эльзаса хлынул поток пациентов с похожими симптомами. У пастора Церкви открытых дверей, отца шестерых детей и деда 13 внуков, коронавирусом заразилась вся семья.

Больницы региона оказались переполнены. 21 марта в Мюлузе был развернут военно-полевой госпиталь для больных с коронавирусом. Тяжело больных пациентов с COVID-19 на специально переоборудованном под медицинские цели скоростном поезде перевезли в больницы других регионов Франции. Для транспортировки пациентов использовали также военные вертолеты. Кроме того, больных из Эльзаса приняли соседние Германия и Люксембург.

Военно-полевой госпиталь, развернутый в Мюлузе для больных с COVID-19. 18 апреля 2020 года. AFP - PATRICK HERTZOG

По данным на 28 апреля, в больницах Верхнего Рейна находятся 898 пациентов с COVID-19, 101 из них — в реанимации. Умерли с начала эпидемии 675 человек. Похожим образом обстоят дела в соседнем Нижнем Рейне, где госпитализированы 902 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 162 из них находятся в реанимации. Жертвами пандемии в департаменте стали уже 503 человека.

Как отмечает эльзасское издание DNA со ссылкой на местных врачей, сегодня в Мюлузе снижается количество новых случаев заражения коронавирусом, однако реанимационное отделение городской больницы по-прежнему остается переполненным.

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