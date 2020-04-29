Французы одобрили предложения правительства по выходу из режима изоляции

Меньше всего французы одобряют решение пока не открывать кафе и рестораны. На фото: квартира в городе Аррасе (Па-де-Кале).

Большинство французов одобрило правительственный план по постепенному выходу страны из режима санитарной изоляции. В то же время они не очень верят в способность властей его реализовать. Об этом говорят данные соцопроса, опубликованного в среду, 29 апреля.

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План накануне представил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

«Первый этап» реализации плана должен начаться 11 мая (он продлится до 2 июня). Гражданам, в частности, будет позволено выходить из дома без ограничений и не заполняя специальный документ с сайта МВД. Кроме того, должна открыться большая часть торговых точек, за исключением баров и ресторанов.

Данные опроса, проведенного соцслужбой OpinionWay для издания Les Echos, демонстрируют очень высокие показатели одобрения почти каждой из предложенных премьер-министром мер.

В частности, за продолжение (по возможности) удаленной работы высказались 93% опрошенных, за обязательное ношение масок в транспорте — 91%, за продление запрета на массовые спортивные и культурные мероприятия — 82%, за возможность выходить из дома без заполнения специального бланка — 80%, за разрешение собираться (не более 10 человек) — 77%.

За то, чтобы в департаментах с «плохой» эпидемиологической ситуацией сохранялись более строгие санитарные нормы выступили 74%.

Чуть меньше одобрения получило решение не открывать (как минимум до 2 июня) кафе и рестораны — 62%. Решение постепенно возобновить учебу в школах одобрили 49%.

Впрочем, при очень высоком уровне поддержки правительственного плана, граждане высказывают большой скепсис по поводу способности властей его успешно реализовать.

В то, что правительству удастся «ограничить последствия» эпидемии, убеждены только 40% граждан. В то, что власти смогут эффективно проводить тестирование всех людей с симптомами коронавируса, не верят 72%.

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