Велосипеды, маски, антисептики: как Париж готовится к выходу из карантина

«Я призываю всех парижан носить маски, потому что так можно защитить себя и других», — заявила мэр Парижа Анн Идальго.

Мэр Парижа Анн Идальго представила на этой неделе план по выходу города из карантина начиная с 11 мая. Градоначальница выступила за ношение масок не только в транспорте и в магазинах, но и в целом на улицах. Она пообещала бесплатно раздать всем жителям французской столицы тканевые маски и призвала парижан пересесть на велосипеды.

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Общенациональную стратегию по выходу из карантина представил во вторник, 28 апреля, премьер-министр Франции Эдуар Филипп в Национальном собрании. Чуть раньше, в этот же день, мэр французской столицы Анн Идальго выступила на экстренном заседании муниципального Совета Парижа и объявила собственный план по выходу из карантина для города.

Маски — всем

«Я приняла решение в срочном порядке заказать 2,2 миллиона тканевых масок, которые можно будет использовать от 10 до 20 раз», — заявила мэр. Еще до того, как власти Франции изменили свою официальную позицию (раньше в правительстве объясняли, что всем носить маски необязательно, и реквизировали их для больниц) и объявили об обязательном ношении масок в транспорте, Идальго обеспечила дефицитным в коронавирусные времена товаром всю свою команду — вопреки официальным инструкциям.

Мэр Парижа Анн Идальго призвала всех парижан носить маски и ездить на велосипеде. AFP - LUDOVIC MARIN

Теперь Анн Идальго намерена бесплатно обеспечить масками остальных парижан. «Ношение масок на улицах крайне приветствуется, — отметила она в интервью AFP. — Это абсолютно необходимое средство защиты. Я призываю всех парижан носить маски, потому что так можно защитить себя и других».

Первыми маски получат наиболее уязвимые категории населения — в первую очередь парижане старше 70 лет. Они смогут забрать их в мэриях своих округов в начале мая. Чуть позже маски начнут бесплатно раздавать в аптеках, обещает Идальго.

Тесты — самым уязвимым

По всему городу также обещают расставить дозаторы с санитайзером. Кроме того, в планах городской администрации внедрение массового тестирования на коронавирус. Мэрия уже давно тестирует пансионеров и персонал в домах престарелых, а также собственных работников. Тестирование среди остального населения, как пишет Libération, тоже начнут с самых уязвимых групп: в интернатах для людей с инвалидностью, в центрах для мигрантов, а также в наиболее затронутых эпидемией районах Парижа.

«Мы уже начали тестировать в XIII, XVIII и XIX округах», — рассказала в интервью Libération заммэра по вопросам здравоохранения Анн Суйри. Те, у кого результат теста на коронавирус окажется положительным, смогут самоизолироваться в городских отелях, говорят в мэрии. В конце прошлой недели, по данным издания, в Париже самоизолированными уже были заняты сто гостиничных номеров.

Велосипеды — всем, «кто может себе позволить»

Бесплатных велосипедов парижанам пока не обещают, но уже на этой неделе в городе откроются магазины велосипедов. «Чтобы каждый, кто может себе это позволить, мог приобрести велосипед», — заявила Идальго.

Она объявила, что самые перегруженные ветки парижского метро — 1, 4 и 13 — будут «продублированы» велодорожками. Кроме того, мэр Парижа обещает протянуть велодорожки до Дефанса, делового квартала в ближайшем пригороде Парижа. «Даже речи не может быть о том, чтобы город заполонили машины, что привело бы к загрязнению воздуха», — подчеркнула мэр.

Власти Парижа обещают «продублировать» маршруты самых загруженных веток метро велодорожками. © AFP

Чиновники столичной мэрии опасаются, что парижане пересядут за руль, чтобы не пользоваться общественным транспортом. Однако загрязнение атмосферы создаст благоприятную среду для распространения вируса, полагают в мэрии. Поэтому одну из главных парижских магистралей — улицу Риволи — закроют для проезда автомобилей и разделят на две зоны: одну для велосипедов, вторую — для автобусов, такси и карет скорой помощи.

Решение закрыть улицу Риволи уже вызвало гнев автомобилистов. «Это позор и скандал, — заявил в интервью Le Monde глава ассоциации "40 миллионов автомобилистов" Пьер Шасре. — Госпожа Идальго объясняет санитарными причинами решение, которое она уже два года хочет принять по идеологическим соображениям». Автомобилисты уверены, что мэрия воспользуется пандемией для продвижения своей «антиавтомобильной политики».

Школы — отстающим

Одним из главных вопросов в парижской мэрии, как и в мэриях других городов страны, остается вопрос открытия школ 11 мая. Идальго обещает сделать приоритетным возвращение в школу детей медицинских и социальных работников, детей сотрудников метрополитена, а также тех учеников, кто за время карантина отстал от учебной программы.

Одновременно чиновники мэрии признаются, что пока сами не знают, как будет проходить возвращение. «Мы выступали за более позднее возобновление занятий, — говорит заммэра по вопросам здравоохранения Анн Суйри. — Сейчас мы все оказались на краю пропасти. Остается только молиться, что вирус будет сезонным».

Начиная с 11 мая во Франции больше не нужны будут пропуска для передвижения в радиусе 100 км от места жительства. AFP/File

Оппозиция тоже предлагает свои варианты выхода из карантина. Мэр VII округа столицы Рашида Дати, главная соперница Анн Идальго на выборах мэра Парижа, первый тур которых прошел 15 марта, представила список из 15 предложений по выходу из карантина. Среди заявленных ею мер — проведение дезинфекции всех городских объектов до 11 мая: автобусных остановок, скамеек и т.д. Однако это предложение в муниципалитете отклонили.

Представители «зеленых» в мэрии призывают открыть парки с условием соблюдения правил социального дистанцирования. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил во вторник, что департаменты Франции будут разделены на «красные», где вирус распространился активно, и «зеленые», где присутствие вируса слабее. В «красных» департаментах карантинные ограничения будут строже, в частности останутся закрытыми городские парки и сады. Париж и регион Иль-де-Франс очевидно окажутся в «красной» зоне, поэтому об открытии парков речи пока не идет.

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