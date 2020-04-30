Во Франции за сутки от коронавируса скончались 399 человек.

С 1 марта от эпидемии коронавируса в стране скончалось 24 376 человек, сообщило в четверг, 30 апреля, министерство здравоохранения Франции.

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За сутки в больницах скончалось 339 пациентов. С 1 марта 15 244 пациента умерло в больницах, 9 132 – в домах для престарелых и специальных медицинских учреждениях.

В настоящий момент в больницах находятся 26 283 человека, за сутки туда поступило 551 новых пациентов. 4019 пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в реанимации, это на 188 человек меньше, чем накануне.

Всего с 1 марта в больницы Франции попало более 91 тысячи человек, около 16 тысяч из них нуждались в помещении в реанимацию. В целом в стране у 129 481 человек подтвердили диагноз коронавирус.

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