Власти Франции определились с ценами на защитные маски для населения

В ожидании начала выхода из строго карантина 11 мая французское правительство решило зафиксировать цену на одноразовые хирургические маски, продаваемые населению. За свободными ценами на тканевые маски многоразового использования будет пристально следить антимонопольная служба. Об этом 1 мая сообщила госсекретарь по экономике Аньес Панье-Рюнаше. С 11 мая ношение масок во Франции станет обязательным в общественном транспорте, французам также рекомендовано носить маски в общественных местах.

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Не более 95 центов за штуку — правительство Франции решило ограничить цену продажи одноразовых хирургических масок для населения. Решение властей объявила в пятницу, 1 мая, госсекретарь по экономике Аньес Панье-Рюнаше. Отпускные цены на тканевые маски многоразового использования решено не фиксировать, однако антимонопольная служба министерства экономики будет пристально следить за ценами, а также за качеством продаваемых масок.

Еще в прошлый понедельник госсекретарь по экономике объяснила, почему власти решили не устанавливать потолок цен на тканевые маски для населения. Подобные маски имеют разные характеристики (прежде всего, максимальное число употреблений после стирки) и выпускаются под разными марками. Эти маски постоянно совершенствуются, и поэтому фиксированная цена на них «затормозила бы инновации», отметила Аньес Панье-Рюнаше. По оценке Минэкономики, «разумная» цена на многоразовые маски сейчас определяется, исходя из стоимости одного употребления на уровне 20-30 центов.

🔴 #Coronavirus #Covid19 Un logo qui porte les mentions « filtration garantie » et le nombre de lavages possibles permettant d’identifier facilement les «masques grand public». 👉 https://t.co/H0QVmixFz5 pic.twitter.com/yzaAJlhGDq — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) April 29, 2020

Эти маски должны иметь специальный логотип с обозначением максимального числа стирок между употреблениями.

Маски в магазинах

В магазинах маски всех типов начнут продаваться начиная с 4 мая, сообщила в специальном заявлении французская Федерация торговли и ритейла. Торговые сети обязались продавать защитные средства с «минимальной маржой», пообещав многоразовые маски по 2-3 евро за штуку. Сеть Carrefour обещает продавать одноразовые маски дешевле 60 центов, а многоразовые по 1-3 евро. Сеть Système U собирается торговать тканевыми масками по 2-3 евро. Ритейлеры предупреждают, что в первое время маски будут продаваться на кассе и с ограничениями во избежание ненужного ажиотажа (упаковка из 10 одноразовых масок — в одни руки).

Хватит ли французам масок?

С 11 мая, когда во Франции начнется поэтапное смягчение карантинных мер, ношение масок в общественном транспорте станет обязательным. На этой неделе госсекретарь по экономике Аньес Панье-Рюнаше сообщала, что за счет собственного производства и импорта в мае каждую неделю число масок, предназначенных для населения, будет расти. В первую неделю месяца доступны будут 26 млн масок, во вторую — 31 млн, на неделе с 11 мая, когда начнется смягчение карантина, обещано предоставить французам 38 млн масок.

25 апреля издание Le Journal du dimanche предупредило, что масок французам может не хватить к началу выхода из карантина. Еженедельник сослался на служебную записку министерства экономики и финансов. В этом документе оценены потребности в «народных» масках. Только для работников секторов, которые будут выходить из карантина в приоритетном порядке, необходим запас масок из расчета 376 миллионов использований в неделю. Общие потребности страны оценены в 600 миллионов.

Во Франции маски для населения сейчас производит более 240 предприятий. Как отмечало деловое издание La Tribune, с начала эпидемии отечественное производство стремительно выросло почти с нуля до 6 млн масок в неделю. К концу апреля французские фирмы произвели 41 млн масок.

Госсекретарь по транспорту Жан-Батист Джебари накануне сообщил, что Франция уже импортировала 500 млн защитных масок из Китая, с середины мая объем импорта составит 150 млн в неделю.

Маски для населения под контролем

Следить за ценами, а также качеством общедоступных масок поручено Главному управлению по вопросам конкуренции, потребления и борьбы со злоупотреблениями в торговле DGCCRF (служба при министерстве экономики). Оно будет регулярно информировать население о диапазоне цен на маски. Контролировать будут и качество продаваемых масок, которые должны пройти «убедительное тестирование» их фильтрующих характеристик.

Как и в случае с любыми другими товарами, потребителей просят сообщать контрольной службе обо всех подозрительных случаях через специальную платформу SignalConso. France-Presse напоминает, что служба DGCCRF провела расследование по 1200 сообщениям о торговых злоупотреблениях, связанных с эпидемией COVID-19, а правоохранительные органы заблокировали более сотни мошеннических интернет-сайтов.

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