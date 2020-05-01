Во Франции за время карантина выросли объемы потребления алкоголя

По данным группы Addictions drogues alcool info service, занимающейся консультированием людей с алкогольной или наркотической зависимостью, с начала апреля им поступило на 27% больше обращений, чем обычно.

По данным Карин Груар, главы службы французского Минздрава Addictions drogues alcool info service, занимающейся консультированием людей с алкогольной или наркотической зависимостью, с начала апреля им поступило на 27% больше обращений, чем обычно.

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Интервью с Карин Груар в пятницу, 1 мая, опубликовала газета Le Monde. Служба Addictions drogues alcool info service работает при Агенстве общественного здравоохранения Santé publique France.

Груар отмечает, что рост потребления алкоголя вызван стрессом из-за карантина. По ее словам, атмосфера неопределенности подталкивает многих выпивать чаще и больше.

Специалист по борьбе с зависимостью рассказала, что после введения карантинного режима в марте количество звонков в службу сперва сократилось, однако в начале апреля произошел новый скачок. Груар отметила, что лишь 10% из тех, кто обращался к ее коллегам за помощью, «видят в карантине возможность завязать со старыми привычками, главным образом по финансовым причинам или из страха выходить на улицу». Большинство же, как отмечает специалист, наоборот начинает употреблять алкоголь чаще и в больших количествах. Также в службу обращаются люди, победившие зависимость несколько лет назад и вновь вернувшиеся к старым привычкам в условиях режима изоляции.

«Некоторые рассказывают о своей тревоге, о глубоком чувстве одиночества, изоляции и тоске. Это люди, которые и до карантина были социально изолированы, а его введение лишь усугубило их положение», — объясняет Груар. При этом она подчеркивает, что ее команда работает в первую очередь с теми, у кого уже была выявлена проблема с употреблением алкоголя, потому советует не делать на основе доступных ей данных вывод обо всем населении Франции.

Тем не мене, глава французской Национальной ассоциации предупреждения алкоголизма и зависимости Бернар Бассе высказывал опасения по поводу роста объемов потребления алкогольной продукции и раньше. «Тревога может спровоцировать зависимость у части населения, но это не общее явление», — рассказал он в интервью Franceinfo. В эфире BFMTV он также отметил, что в зоне риска возникновения зависимости находятся люди, оказавшиеся во время карантина в одиночестве.

В период карантина психологи стараются помочь людям контролировать и ограничить потребление алкоголя. К примеру, они советуют составить четкий план на день и придерживаться его, реже интересоваться новостями, звонить близким или общаться на интернет-форумах.

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