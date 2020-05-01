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Во Франции пациентов с COVID-19 в реанимации стало меньше четырех тысяч

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Вход в реанимационное отделение больницы Луи Мурье недалеко от Парижа
Вход в реанимационное отделение больницы Луи Мурье недалеко от Парижа © RFI/Ariane Gaffuri
RFI

Во Франции число пациентов с COVID-19, находящихся в реанимации, снижается четвертую неделю подряд. Как сообщил в пятницу, 1 мая, руководитель Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон, в отделениях интенсивной терапии сейчас проходят лечение 3 878 человек, то есть на 141 меньше, чем накануне.

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Как следует из официальной статистики, опубликованной министерством здравоохранения Франции, за сутки в реанимацию поступили 73 человека, однако еще 141 пациент покинул ее. На юге и западе страны в отделениях интенсивной терапии свободны более 20% коек. На востоке Франции реанимации по-прежнему близки к перегрузке. Всего с диагнозом COVID-19 в больницах остается 25 887 пациентов (почти на 400 меньше, чем накануне).

По данным, объявленным Жеромом Саломоном, за сутки во французских больницах от последствий коронавируса скончались 125 человек. Всего жертвами COVID-19 стали 15 369 пациента. Данные о 93 умерших поступили за прошедшие сутки из домов престарелых и медико-социальных учреждений, где эпидемия унесла жизни 9225 человек. Общее число погибших в стране составило 24 594 человек.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 подтвержден во Франции у более 130 тысяч человек. После выздоровления были выписаны из больниц уже более 50 000 человек.

Во время ежедневной пресс-конференции Жером Саломон также представил две карты Франции, на которых департаменты окрашены в зеленый, желтый и красный цвета. На одной из них показан уровень активности вируса, а на другой — загрузка отделений интенсивной терапии. Как заверил представитель министерства здравоохранения, до 7 мая эти данные будут обновляться ежедневно. По ним власти примут решение о том, как будут сняты карантинные меры в каждом департаменте 11 мая.

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