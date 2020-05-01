Во Франции собак учат выявлять коронавирус по запаху

Во Франции кинологи пытаются научить собак выявлять коронавирус по запаху. Как сообщает Franceinfo, ученые дают животным понюхать образцы пота людей, заболевших COVID-19. Действительно ли молекулы вируса обладают различимым для собак запахом, неясно, однако похожие эксперименты проводят уже в нескольких странах, а исследователи считают, что эксперимент может быть успешным.

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Собак уже применяют для диагностики различных заболеваний в рамках исследований. В 2017 году сотрудники Института Кюри в Париже, который называют одним из ведущих в области онкологии, успешно выдрессировали двух собак на выявление рака груди. Точность эксперимента, в рамках которого ученые пропитали потом женщин, у которых обнаружили злокачественную опухоль, 79 из 130 салфеток, составила 100%.

Согласно новой гипотезе, которую выдвинули исследователи Национальной ветеринарной школы Альфора (расположена в парижском пригороде Мезон-Альфор), молекулы коронавируса могут обладать неуловимым для человека запахом. Для проверки теории выбрали немецких овчарок, которых используют для поиска наркотиков и пропавших людей. «Первые результаты эксперимента нас воодушевили, но надо быть осторожным», — рассказывает научный консультант местной спасательной службы Эрик Гюлли.

Об аналогичных тренировках собак также сообщили спасатели на Корсике. Ученые, проводившие эксперимент, уверены, что образцы пота пациентов с COVID-19 обладают особым запахом.

Как пишет The Washington Post, такую же гипотезу выдвинули ученые в США. В случае успеха в Пенсильвании уже предложили создать «собачий патруль» для выявления больных в аэропортах, магазинах и медицинских учреждениях. Одна собака за час сможет проверить до 250 человек, а стоимость часа работы таких спецотрядов в десятки раз меньше стоимости тестов.

Осложнить работу «собачьих патрулей» может то, что животные также могут заражаться коронавирусом. В США в середине апреля его выявили у мопса. Однако, как считают во французском институте Пастера, риск передачи коронавируса кошкам и собакам от человека является очень низким.

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