Президент, Ле Пен и ландыши: какие ценности оставили французам на этот Первомай

Эмманюэль и Брижит Макрон во время традиционной первомайской церемонии вручения ландышей. Президент принял их из рук цветочников и директора рынка Ранжис. Елисейский дворец. 01.05.2020.

Во Франции еще никогда так не отмечали праздник трудящихся, как 1 мая 2020 года. Редкие старожилы уверяют: такой пустоты не видели на французских улицах в светлый день Первомая со времен Второй мировой войны. Что осталось сегодня от былых ценностей? Разве что обращение президента республики к трудовому народу, да первомайские ландыши, да еще ритуал в исполнении Марин Ле Пен, возлагающей венок к ногам лошади Жанны д’Арк.

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Макрон

Президент попытался разбудить полуспящую страну уже в 8.00, отправив на просторы социальных сетей послание к Дню труда. И с первой же фразы подчеркнул: «Мои дорогие сограждане, это 1 мая 2020 года не похоже ни на какое другое» (эту фразу он повторит еще несколько раз). «...И я хочу сегодня вспомнить о профсоюзах, которые не могут проводить свои традиционные марши», — сказал президент, не уточнив, действительно ли его огорчает этот факт, или все-таки, скорее, несколько успокаивает.

Ce 1er mai ne ressemble à aucun autre. Et pourtant, c'est bien grâce au travail, célébré ce jour, que la Nation tient. #FranceUnie pic.twitter.com/JbKKqCQ4Ta — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 1, 2020

«Я знаю об ограничениях, которые так портят радости, которые обычно сопровождают этот, такой символичный, день», — сказал глава государства, подчеркнув: «Даже если мы и сделали все для того, чтобы можно было торговать первомайскими ландышами и дарить их, все равно многое из того, что обычно делается, сегодня невозможно, остается под запретом».

«И все-таки, дух 1 мая, этот дух солидарности трудящихся, возможно, никогда не был таким сильным, настолько живым», — заверил Макрон. И объяснил: «Потому что именно благодаря труду, который мы чествуем в этот день, нация держится». Затем перечислил всех, кто находится на «переднем крае»: медиков, сотрудников правопорядка… Потом бегло перечислил остальных трудящихся, включая работающих «на удаленке».

«Лишенные ритуалов этого дня, мы сегодня чувствуем всю их ценность, весь их смысл», — заявил президент республики, и пообещал «дорогим согражданам»: «Мы еще снова обретем их, эти счастливые дни 1 мая!».

Ле Пены

Марин Ле Пен ничего такого обещать сегодня не могла — возможно, потому что настоящее французское счастье невозможно до тех пор, пока глава ультраправой партии «Национальное объединение» не стала главой Республики.

Поэтому Марин Ле Пен посвятила себя критике мер, принимаемых действующей властью — и по борьбе с эпидемией, и по выходу из режима изоляции.

Утром, надев маску, госпожа Ле Пен выбралась вместе с 24-летним зампредом своей партии Жорданом Барделлой в центр Парижа, чтобы отдать дань уважения Орлеанской деве и возложить первомайский венок к ее памятнику.

«Больше, чем когда-либо, отдаем дань Жанне д’Арк в этот день 1 мая 2020! Как она и всегда делала, переживая тяжелые времена, Франция бьется — и она оправится!», — подбодрила госпожа Ле Пен сограждан через свой аккаунт в твиттере.

Plus que jamais, hommage à Jeanne d'Arc en ce #1erMai2020 !



Comme elle l'a toujours fait lorsqu'elle traverse des moments difficiles, la France se bat, et elle se relèvera !#1erMai #1erMaiRN pic.twitter.com/gSNHdCnKAW — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 1, 2020

Затем коротко выступила перед журналистами. Потребовала, чтобы уже с сегодняшнего дня правительство, наконец, обеспечило всех граждан масками, подчеркнула: ношение масок должно стать обязательным.

Потом поучаствовала в партийном «онлайн-митинге», который за время прямой трансляции посмотрели 5 тысяч человек.

Ну, а отец ультраправого движения 91-летний Жан-Мари Ле Пен сегодня к позолоченной парижской Жанне д’Арк не ходил, но призвал ее на помощь посредством интернет-связи. Говорил убаюкивающим голосом, под звуки старинной музыки (с преобладанием волынки), сидя у стола, на котором красовался щит с короной или лилиями.

В этом году — 100-летие канонизации Жанны, напомнил Ж.-М. Ле Пен, пожалев, что «патриоты» сегодня не могут «лично» воздать ей, по заслугам, дань уважения. (И то ли не знал, что М. Ле Пен уже «воздала», то ли решил не включать ее в состав патриотов-прогрессистов).

В конце этой короткой, полутораминутной речи Жан-Мари Ле Пен позволил себе чуть-чуть повысить интонацию. «Святая Жанна, на помощь!» — сказал ветеран политической сцены, повторив свой легендарный призыв, сделанный у подножия парижского памятника 1 мая 2015 года.

Правда, тогда господин Ле Пен требовал заступничества от «произвола», творимого дочерью, которая начала процесс исключения отца родного из партии, а сейчас — просил за всех французских «патриотов». А им коронавирус все-таки принес кое-что хорошее: «Хватит одной песчинки — коронавируса — чтобы обрушить глобализм».

Другие партии и профсоюзы

Другие активисты тоже вынуждены были приспосабливаться к проведению акций в условиях карантина. Ультралевая «Непокорная Франция» призвала своих сторонников открывать окна и бить во все кастрюли. И таким образом попытаться выбить из властей и новые условия вознаграждения труда для всех, кто приносит «настоящую пользу» обществу, и безопасные условия выхода из режима изоляции.

«Бесплатные маски! Вирусологическое и серологическое тестирование! Продовольственная солидарность! Здоровье и жизнь в первую очередь!» — потребовал депутат и официальный представитель председателя «Непокорной Франции» Алексис Корбьер.

Des masques gratuits !

Des tests virologiques et sérologiques !

Solidarité alimentaire !

La santé et la vie d'abord !#casserolade #1ermai2020 #PlusJamaisCa pic.twitter.com/eUAByCCySs — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) May 1, 2020

Сам председатель, товарищ Жан-Люк Меланшон, опубликовал подготовленное партией «Руководство по защите работников во время коронавируса».

А глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель вышел к парижской больнице Питье-Сальпетриер и бесплатно раздавал ландыши.

Что касается основных требований к властям, то и главный коммунист выступил в духе тревожного времени: «Если мы должны учиться жить с вирусом (отсылка к фразе из недавнего выступления премьер-министра — Прим. Ред.), то нельзя обязывать людей идти на работу, испытывая страх. Мы требуем бесплатных масок для всех!».

Si nous devons apprendre à vivre avec le virus, on ne doit pas avoir à aller au travail la peur au ventre. Nous revendiquons des masques gratuits et pour toutes et tous. #COVID19 #1ermai2020 pic.twitter.com/EtShHVYCGo — Fabien Roussel (@Fabien_Rssl) May 1, 2020

Коллектив из 25 структур, начиная с одного из двух крупнейших профсоюзов — CGT («Всеобщая конфедерация труда») и заканчивая экологическими организациями «Друзья Земли» и Greenpeace, подписал совместное обращение под названием «Больше никогда». Что именно «никогда?» Это вопрос активисты обсудили еще накануне вечером во время онлайн-конференции. Если коротко, то речь о том, как «Построить вместе день после». На первое место члены альянса поставили «Срочные социальные и экологические вызовы». Заинтересовались этой амбициозной программой будущего чуть больше тысячи человек — за сутки.

А между тем призывы революционны: «Избавиться от несправедливой, климатоубийственной и сексистской системы; осуществить необходимые политические изменения, самые важные за последние десятилетия; создать такой мир „после“, который принесет пользу всем и каждому, а не привилегированному меньшинству...».

Профсоюз CGT предложил всем снимать видео и фото с плакатами, на которых после фразы «День после…» следует писать свои требования. Среди первых поступивших предложений — «справедливое распределение богатств» и «30-часовая рабочая неделя»...

Синдикалисты из разных союзов также призывали сограждан выходить с протестными плакатами к окнам.

Другая группа профсоюзов, во главе с «Французской демократической конфедерацией труда (CFDT) — так называемые «реформисты» (то есть, в данном случае, более готовые к «конструктивному сотрудничеству» с властью) опубликовали декларацию, в которой говорится о необходимости на порядок лучше оплачивать труд представителей «жизненно-важных профессий»: медиков, социальных работников, мусорщиков, полицейских, водителей, продавцов, фермеров…

«Эти основные профессии слишком часто остаются непризнанными! Пришло время поставить под вопрос эту модель», — призывают авторы декларации.

И на самом деле вторят словам президента Макрона, который отметил в своем последнем «коронавирусном» обращении к нации 13 апреля: «Наша страна держится на женщинах и мужчинах, которых наша экономика вознаграждает так плохо». И подчеркнул, процитировав Декларацию прав человека и гражданина 1789 года: «Общественные различия могут быть основаны только на общей пользе».

О том, как будет на самом деле, трудящиеся узнают в ближайшие месяцы.

Ну, а нескольких «нарушителей режима изоляции», вышедших сегодня протестовать на парижскую площадь Республики, задержала полиция.

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