Регион Франции подарит по 500 евро на отпуска сотрудникам, работавшим во время карантина

Регион Франции Гранд-Эст подарит тем, кто работал во время карантина, чеки на 500 евро для оплаты путешествий, отдыха и досуга. Так власти решили отблагодарить «героев повседневности — курьеров, кассиров, работников торговли», которые продолжали выполнять свои профессиональные обязанности в период эпидемии.

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По данным региональной администрации, всего на эти цели выделят пять миллионов евро. Получить один из ста тысяч чеков смогут сотрудники частного сектора с невысоким доходом, не прекращавшие профессиональную деятельность во время карантина. Помощь выделят только тем, кто не перешел на удаленную работу и продолжал общаться с клиентами — в частности, кассирам, водителям и курьерам.

Как уточняет в коммюнике глава региона Гранд-Эст Жан Роттнер, мера, поддержанная Европейским Союзом, «поощрит тех, кто активно помогал территории справиться с санитарным кризисом».

Чеки, которые можно будет потратить только внутри региона, поддержат таким образом местный малый бизнес и локальный туризм. «Сейчас важна экономическая солидарность. Нам нужно развить внутренний туризм и повысить привлекательность региона», — считают власти.

Когда можно будет потратить чеки, неясно. Согласно официальным данным, их начнут принимать к оплате (за проживание, питание и проведение досуга в отпусках) со дня открытия туристических предприятий, однако конкретную дату власти региона не называют. 11 мая во Франции начнут отменять жесткие ограничительные меры, однако решение о начале работы крупных музеев, отелей и ресторанов будет принято позже.

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